شوبير : جمهور الأهلي أبدع امبارح في كل شيء

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بجماهير الأهلي في مباراة القمة أمس أمام الزمالك.

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"جمهور الأهلي بالأمس أبدع في كل شئ، بداية من اللوحة الفنية اللي شوفناها فكرة وتنفيذ ورسالة في توقيت مهم بإبداع لا محدود، إضافة إلى مساندتهم للاعبين ولناديهم منذ نزولهم لأرض الملعب حتى آخر ثانية، هو ده جمهور الأهلي الواعي اللي بياخد بإيد ناديه وصاحب الفضل الأول في الفوز، أحيانا مباراة واحدة كافية تحل ليك كل المشاكل وهو ده اللي حاصل من إمبارح في الأهلي على كل المستويات، الموضوع مختلف تماما عن ماقبل 24 ساعة من لقاء القمة".

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزاً كبيراً على منافسه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء امس، الجمعة، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

اشتعال المنافسة على الدوري المصري

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، حيث مازال الزمالك في صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة قبل جولتين من نهاية البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الاهلي في مباراته المقبلة مع نظيره انبي يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.