هل غدًا إجازة رسمية بسبب سوء الأحوال الجوية؟.. اعرف الحقيقة

في ظل التحذيرات التي أطلقتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تقلبات الطقس واستمرار موجة الأتربة والرمال التي تضرب مناطق من الجيزة والصحراء الغربية وتمتد إلى شمال ووسط الصعيد، تزايدت عمليات البحث من قبل المواطنين والموظفين عن مدى صحة الأنباء المتداولة حول اعتبار غدٍ الأحد إجازة رسمية في الجهات الحكومية.



حقيقة إجازة غدًا الأحد

غدًا الأحد 3 مايو 2026 هو يوم عمل طبيعي بجميع القطاعات الحكومية والخاصة والمدارس، ولم يصدر أي قرار من مجلس الوزراء أو المحافظين بتعطيل العمل أو اعتبار الغد إجازة رسمية بسبب سوء الأحوال الجوية.



وجميع الأنباء المتداولة حول منح إجازة غدًا غير صحيحة، ولا أساس لها من الصحة، وتُناشد الجهات المعنية المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

تحذير عاجل من هيئة الأرصاد الجوية

في سياق متصل، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي: مع تغير مصادر الكتل الهوائية ودخول الجبهة الباردة التي تعمل على نشاط الرياح وإثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد، تؤدي هذه الأجواء إلى تدهور الرؤية الأفقية على بعض المناطق، لذا يجب على المواطنين اتباع التعليمات التالية:

عدم الوقوف أسفل المباني المتهالكة وأعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية.

على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات عند الخروج من المنازل.

وأضافت الهيئة: تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى انتشار كبير للسحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد يصاحبها فرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء خلال الساعات القادمة.

تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد

تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدًا الأحد انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 6 إلى 7 درجات، لتكون درجات الحرارة العظمى على النحو التالي:



السواحل الشمالية: بين 20 و23 درجة

القاهرة الكبرى والوجه البحري: بين 25 و26 درجة

شمال الصعيد: بين 29 و31 درجة

درجات الحرارة تفصيلًا

القاهرة: العظمى 26 درجة – الصغرى 14 درجة

الإسكندرية: العظمى 20 درجة – الصغرى 15 درجة

مطروح: العظمى 19 درجة – الصغرى 14 درجة

سوهاج: العظمى 34 درجة – الصغرى 18 درجة

قنا: العظمى 37 درجة – الصغرى 20 درجة

أسوان: العظمى 41 درجة – الصغرى 25 درجة

الظواهر الجوية المصاحبة

أمطار متوسطة (قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا): على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة.

أمطار خفيفة (قد تكون متوسطة): على جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من البحر الأحمر، وقد تمتد بنسبة 20% إلى القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد.

نشاط رياح: تتراوح سرعتها من 40 إلى 50 كم/ساعة على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة، مع هبات تصل إلى 70 كم/ساعة.

اضطراب في الملاحة البحرية: على سواحل البحر المتوسط، مع ارتفاع أمواج يتراوح من 2.5 إلى 4 أمتار.



إرشادات للمواطنين رغم عدم وجود إجازة

رغم أن غدًا يوم عمل طبيعي، تناشد الجهات المعنية المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية، نظرًا لانخفاض الرؤية الأفقية، مع الالتزام بالسرعات المقررة قانونًا.

كما يُوصى بارتداء الكمامات الطبية عند الخروج في المناطق المتأثرة بالأتربة، ويُطلب من مرضى الحساسية والجيوب الأنفية التزام المنازل قدر الإمكان وتجنب التعرض المباشر للأتربة العالقة لتفادي أي مضاعفات صحية.