تسبب السمنة وتسوس الأسنان.. مشروبات شهيرة تهدد صحة أطفالك | أحذرها

حذر أطباء وخبراء تغذية في بريطانيا من تقديم بعض بدائل الحليب النباتية للأطفال الصغار، خاصة مشروبات الشوفان والصويا المحلاة، مؤكدين أنها قد تزيد خطر السمنة، تسوس الأسنان، وسوء التغذية إذا تم الاعتماد عليها دون اختيار الأنواع المناسبة.

لماذا حذر الخبراء من هذه المشروبات؟

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أصدرت جهات طبية متخصصة إرشادات جديدة تنصح الآباء بتجنب إعطاء الأطفال دون سن الخامسة المشروبات النباتية غير المدعمة أو مرتفعة السكر، لما قد تسببه من نقص عناصر غذائية مهمة يحتاجها الطفل في سنوات النمو الأولى.



وأكد الأطباء وأخصائي الأسنان والتغذية أن بعض أنواع الحليب النباتي المنتشرة في الأسواق تحتوي على:

ـ نسب مرتفعة من السكر المضاف.

ـ سعرات حرارية قد تزيد خطر السمنة.

ـ انخفاض في البروتين مقارنة بحليب الأبقار.

ـ نقص في الكالسيوم وفيتامين B12 وفيتامين D إذا لم تكن مدعمة.

ـ تأثير سلبي على صحة الأسنان بسبب السكريات المخفية.

ما البديل الأفضل للأطفال؟

ونصح الخبراء الأسر التي تتجنب منتجات الألبان باختيار:

ـ حليب صويا غير محلى ومدعم بالعناصر الغذائية

ـ حليب شوفان غير محلى ومدعم

ـ حليب البازلاء المدعم

مراجعة طبيب الأطفال أو أخصائي تغذية قبل الاعتماد عليه يوميًا

متى يصبح الأمر خطيرًا؟

وإذا كان الطفل يعتمد على هذه المشروبات كمصدر رئيسي للغذاء دون تنوع غذائي، فقد يؤدي ذلك إلى:

ضعف النمو

نقص الحديد والكالسيوم

ضعف المناعة

زيادة الوزن

مشاكل الأسنان

نصيحة مهمة للأهالي

ويجب قراءة الملصق الغذائي أمر ضروري قبل شراء أي بديل حليب للأطفال، مع اختيار الأنواع غير المحلاة والمدعمة، وعدم الانسياق وراء العبارات التسويقية مثل "صحي" أو "طبيعي".