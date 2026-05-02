بعد الثلاثية المثيرة | فرج عامر يفجر مفاجأة تخص الأهلي

أثار فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق جدلًا واسعًا بتصريحات جديدة حول مشاركة الأندية المصرية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الأهلي قد يشارك في البطولة حتى في حال احتلاله المركز الثالث بجدول الدوري.

وأوضح عامر، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أن موقف الزمالك قد يتأثر بالأزمات المالية التي يمر بها، مشيرًا إلى أن هناك مهلة محددة يجب خلالها حل هذه الأزمات، وفي حال عدم الالتزام بها، قد يتعذر على الفريق المشاركة في البطولة القارية.

وأضاف أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يضع في اعتباره أهمية مشاركة أندية كبرى مثل الأهلي، إلى جانب الوداد الرياضي والترجي الرياضي التونسي، نظرًا لقيمتهم التسويقية الكبيرة وتأثيرهم على نجاح البطولة من الناحية المالية.

وأشار إلى أن غياب هذه الأندية قد يؤثر على حجم الرعاة والعوائد التجارية، مؤكدًا أن اسم الأهلي تحديدًا يمثل عنصر جذب رئيسي للشركات الراعية، ما يجعله أحد الركائز الأساسية لنجاح البطولة اقتصاديًا.