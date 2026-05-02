الإمارات تعلن عودة حركة الطيران إلى طبيعتها

أعلنت هيئة الطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة عودة حركة الطيران إلى طبيعتها في البلاد.

وأكدت الهيئة أن "المراقبة ستستمر في الوقت الفعلي لضمان أعلى مستويات السلامة الجوية".

ومن جانب آخر، رحّبت دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار لجنة حماية البيئة البحرية التابعة لـالمنظمة البحرية الدولية، والذي يدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الوقف الفوري للهجمات والتهديدات التي تستهدف الملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي، لما تحمله من مخاطر بيئية جسيمة.

وجاء القرار خلال الدورة الرابعة والثمانين للجنة، حيث شدّد على ضرورة وقف استهداف السفن التجارية وناقلات النفط، إضافة إلى البنية التحتية الحيوية للموانئ والمنشآت الساحلية، لما قد ينجم عن ذلك من تسربات نفطية أو كيميائية أو أخطار مرتبطة بالألغام البحرية، بما يهدد البيئة البحرية بشكل مباشر.

وأكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، أن هذا القرار يعكس إدراك المجتمع الدولي لخطورة التداعيات البيئية المحتملة، مشيرة إلى أن الأضرار الناجمة عن هذه الهجمات “لن تبقى محصورة في نطاق جغرافي ضيق”، بل قد تمتد لتؤثر على النظام البيئي البحري في الخليج العربي وبحر عُمان.



