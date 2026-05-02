الاحتلال الإسرائيلي يجدد إنذارات إخلاء لبلدات في جنوب لبنان

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الإحتلال الإسرائيلي جدد انذارات الإخلاء لبلدات في الجنوب اللبناني كما سبقها إذنار للإخلاء شملت ما يزيد عن 9 من البلدات والقري الليبنانية، مشيرا إلى أنه يتم تفريغ الشعب الليبناني من بلدات واسعة وليست شوارع أو قرى فقط.

وأشارت أبو شمسية، خلال رسالة على الهواء، إلى أن بعد هذا الإخلاء سيكون هناك نية إسرائيلية باستمرار غارات جوية على لبنان، متخطية قرار وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدا أنه لا يوجد أي خطوط حمراء من الجانب الإسرائيلي فالإحتلال يستمر في شن غاراته على الأإراضي الليبنانية.

وأضافت أن الحرب في لبنان مستمرة حتى بعد اخطار المستوى السياسي للمستوى الأمني بعدم استخدام الغارات الجوية إلا حين يلاحظ الجيش وجود عناصر لحزب الله، موضحا أن هذا هو المبرر لدى الجانب الإسرائيلي في كل بيان له يتحدث فيه عن رصد جماعات حزب الله يعملون في بنى تحتية ومقرات إرهابية في الأراضي الليبنانية.

وأستكملت أن السلاح الجوي الإسرائيلي نفذ أكثر من غارة استهدفت 50 هدف خلال 24 ساعة الماضية، موضحا أن هناك ارتفاع في وتيرة الأهداف على الأراضي الليبنانية.