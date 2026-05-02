بي واي دي تبيع سيارة خارقة بـ 3 ملايين دولار

أحدثت شركة بي واي دي (BYD) الصينية هزة عنيفة في أركان صناعة السيارات العالمية خلال فعاليات معرض بكين للسيارات لعام 2026، وذلك بعد إعلانها عن بيع النسخة الحصرية من سيارتها الخارقة يانج وانج U9 إكستريم (Yangwang U9 Xtreme) بسعر خيالي بلغ 2.76 مليون دولار أمريكي.

وتمثل هذه الخطوة تحولاً جذرياً في استراتيجية العملاق الصيني، حيث انتقلت من مرحلة السيطرة على سوق السيارات الاقتصادية والكهربائية المتاحة للجميع، إلى تحدي نخبة العلامات التجارية العالمية في فئة السيارات الفائقة (Hypercars)، مما يثبت أن الطموح الصيني لا يعرف حدوداً في إعادة صياغة معايير الفخامة والأداء.

أداء أسطوري وقوة تتجاوز 3,000 حصان في قلب يانج وانج

لا تعد يانج وانج U9 إكستريم مجرد سيارة باهظة الثمن، بل هي أعجوبة هندسية كهربائية بالكامل تضخ قوة مرعبة تتجاوز 3,000 حصان، وهو رقم يضعها في منافسة مباشرة مع أقوى السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي والكهرباء على حد سواء.

وبفضل هذه القوة الجبارة، نجحت السيارة في كسر العديد من الأرقام القياسية على حلبات السباق العالمية، معتمدة على تقنيات دفع رباعي مستقلة تتيح لكل عجلة التحكم في عزم الدوران بدقة متناهية، مما يمنح السائق ثباتاً وتوجيهاً لا يضاهى حتى عند الس

لضمان الحفاظ على طابع الندرة والفخامة، أعلنت بي واي دي أن إنتاج طراز U9 إكستريم سيقتصر على 30 وحدة فقط في جميع أنحاء العالم، مما يجعلها الموديل الأكثر ندرة والأغلى في تاريخ الشركة الطويل.

ويهدف هذا الإصدار المحدود إلى جذب جامعي السيارات والمستثمرين الذين يبحثون عن قطع فنية ميكانيكية تزداد قيمتها مع مرور الوقت، كما تعكس هذه الحصرية قدرة الصانع الصيني على تقديم مستويات من التشطيب اليدوي والمواد المبتكرة التي كانت حكراً في السابق على الشركات الأوروبية العريقة مثل فيراري وبوجاتي.

تغيير خارطة المنافسة العالمية من القيمة إلى النخبوية

لسنوات طويلة، ارتبط اسم الشركات الصينية بتقديم قيمة مقابل السعر ومنافسة اللاعبين التقليديين عبر استراتيجيات التسعير الهجومية، ولكن يانج وانج U9 إكستريم جاءت لتقلب هذه الطاولة تماماً.

إن بيع سيارة بهذا السعر الفلكي يبعث برسالة واضحة مفادها أن الصين لم تعد تكتفي بإنتاج السيارات "الجيدة"، بل أصبحت قادرة على قيادة الابتكار في قمة هرم الصناعة.

ومع هذا التحول، يجد المصنعون التقليديون أنفسهم أمام منافس جديد يمتلك أحدث تقنيات البطاريات والذكاء الاصطناعي، مدعوماً بجرأة تصميمية تدمج بين الجمال الهوائي والقدرات الميكانيكية الفائقة.

مستقبل بي واي دي في قطاع السيارات الفاخرة لعام 2026

يمثل نجاح يانج وانج U9 إكستريم في جذب مشترين بهذا السعر المرتفع بداية عصر جديد لشركة بي واي دي، حيث من المتوقع أن تنعكس التقنيات المطورة في هذه السيارة الخارقة على الطرازات الكهربائية القادمة للشركة.

وبحلول منتصف عام 2026، يظهر بوضوح أن العلامة التجارية يانج وانج قد نجحت في ترسيخ اسمها كمرادف للقوة المفرطة والتكنولوجيا الثورية، مما يمهد الطريق لمزيد من الإصدارات الحصرية التي ستستمر في تحدي القواعد القديمة لصناعة السيارات وإثبات ريادة الصين في عصر التنقل الكهربائي الفائق.