قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة الطيار و4 ركاب بحادث تحطم طائرة في تكساس الأمريكية
قصة حب فوق الموت.. زوجة تسقط قهرًا بعد وفاة شريك عمرها في مشهد إنساني بالسويس
حسابات معقدة تحسم اللقب.. كيف يتوج الأهلي بطلاً للدوري بعد الفوز على الزمالك؟
الاقتصاد البريطاني يعاني.. تصريح صادم من ستارمر بسبب تداعيات إغلاق مضيق هرمز
للمسلمين المغتربين.. هل يجوز توكيل جهات لذبح الأضاحي في بلاد أخرى؟
حقيقة وجود طماطم بالأسواق مرشوشة بمادة تسبب الفشل الكلوي.. الزراعة توضح
أول تعليق من مخرج مسلسل بيت بابا 2 بعد حريق لوكيشن التصوير
عطل حركة المرور.. القبض على شخص أوقف سيارته على شريط الترام بالإسكندرية
مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ97 مليون جنيه في الفيوم وقنا | صور
مطر وأتربة ورعد| الأرصاد تحذر من تقلبات جوية اليوم.. وهذا موعد انتهاء الموجة
ظهر مبكرا.. هل البطيخ مسمم أو مرشوش مبيدات؟ | الزراعة تحسم الأمر
هبوط أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 يسجل 483 ريالًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

ظهر مبكرا.. هل البطيخ مسمم أو مرشوش مبيدات؟ | الزراعة تحسم الأمر

أسعار البطيخ
شيماء مجدي

أكد الدكتور خالد جاد المتحدث الاعلامى لوزارة الزراعة ، أن البطيخ المصري آمن تمامًا للاستهلاك، نافيا الشائعات التي تتردد سنويًا مع بداية طرحه في الأسواق حول كونه “مسرطن” أو “مرشوش”.

حقيقة سرطنة البطيخ فى مصر

 وأوضح الدكتور خالد جاد،خلال تصريحات لـ “صدى البلد”  أن ما يتم تداوله بشأن وجود مشكلات صحية أو حالات تسمم لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن العينات التي تم فحصها أثبتت سلامة المنتج.

 كما لفت إلى أن أي أعراض بسيطة قد تظهر لدى بعض الأفراد ترتبط بطبيعة الجسم أو الإفراط في تناول الفاكهة، وليس بخلل عام في البطيخ.

فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إلى أن ظهور البطيخ في أوقات مختلفة من العام أمر طبيعي، نتيجة تنوع مناطق زراعته واختلاف طرق إنتاجه.

 وبيّن أن مصر تعتمد على منظومة زراعية متعددة العروات، تبدأ بإنتاج المناطق الدافئة مثل أسوان، مرورًا بالزراعة تحت الأنفاق البلاستيكية، وصولًا إلى المحصول الصيفي التقليدي. 

أسعار البطيخ

وأكد أن التغيرات المناخية تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد مواعيد النضج، وهو ما يفسر اختلاف توقيت طرحه في الأسواق.

أسعار البطيخ غير صحيحة

من ناحية أخرى، أوضح الدكتور حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، أن التصريحات المنسوبة إليه بشأن أسعار البطيخ غير صحيحة، مؤكدًا أنه لم يدعُ المواطنين إلى استبداله بفاكهة أخرى. وأكد أن الهدف من حديثه كان الإشارة إلى توقعات بانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، وهو ما بدأ يتحقق بالفعل مع زيادة المعروض في الأسواق.

وأضاف النجيب أن السوق يشهد تحسنًا تدريجيًا، مع تراجع أسعار عدد من المنتجات مثل الخوخ والبطيخ والكنتالوب، إلى جانب الخضروات كالبامية والملوخية والبطاطس والبصل.

وفرة الانتاج السبب

 وأرجع ذلك إلى وفرة الإنتاج، رغم أن ارتفاع تكاليف الزراعة في الفترة الماضية تأثر بالأحداث العالمية.

البطيخ الأحمر

كما شدد على حرية المستهلك في اختيار ما يناسبه من السلع دون فرض بدائل، موضحًا أن الأسعار قد تتأثر أحيانًا بطبيعة المواسم الزراعية والظروف المناخية. وأكد استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية لضبط الأسواق وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة.

وفيما يتعلق بالأسعار الحالية، أوضح خالد جاد أن البطيخ المطروح حاليًا لا يزال في بداية الموسم، وهو ما يفسر ارتفاع سعره نسبيًا بسبب محدودية الكميات، متوقعًا أن تنخفض الأسعار تدريجيًا مع زيادة المعروض خلال الفترة المقبلة واستقرار الإنتاج.

وأكد على أهمية تحري الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بالمحاصيل الزراعية، نظرًا لما تسببه الشائعات من أضرار للمزارعين والقطاع الزراعي، فضلًا عن إثارة القلق لدى المستهلكين دون مبرر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي والزمالك وبيراميدز

المباريات المتبقية لـ الأهلي وبيراميدز والزمالك وفرص الفوز باللقب

المتهمة

ترقص بصورة خادشة للحياء.. سقوط صانعة محتوي في الإسكندرية

وفاة طبيبة بسبب العوضي

زوج طبيبة راحلة يتهم ضياء العوضي بالتسبب في وفاتها: أقنعها توقف العلاج

ارشيفية

صوت يهز عزبة الخطيب بإمبابة.. انفجار ثلاجة بمخزن جبن وأنباء عن سقوط ضحايا

الشاب صاحب الفيديو

خبط عربية العريس بوصلة دهشور.. شاب: 15 شخصًا كسروا مناخيري في زفة

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

أسعار الدواجن

ارتفاع البانيه رغم انخفاض أسعار الدواجن.. ماذا يحدث في سوق الفراخ؟

الأهلي

رضا عبد العال: هذا الثنائي ضيع الزمالك.. وبيراميدز الأقرب للتتويج بالدوري

ترشيحاتنا

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية تستكمل الإطار التشريعي للمهن التأمينية بتنظيم نشاط خبراء الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار

جانب من الحدث

معهد التخطيط القومي يستعرض انعكاسات الصراع الإقليمي على الاقتصاد المصري في صالون نقابة التجاريين

وزارة الإسكان

10 مايو.. تسليم قطع أراضٍ بنشاط ورش وأخرى سكنية بمدينة طيبة الجديدة

بالصور

فستان لافت.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

لوك مختلف.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

وداعًا حبيبة الملايين.. بورش توقف إنتاج السيارة الأكثر مبيعًا في تاريخها

بورش ماكان
بورش ماكان
بورش ماكان

التوقف اللفظي ونسيان الكلمات أثناء الحديث يثير القلق.. خبير يوضح السبب

ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة
ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة
ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

المزيد