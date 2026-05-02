ظهر مبكرا.. هل البطيخ مسمم أو مرشوش مبيدات؟ | الزراعة تحسم الأمر

أكد الدكتور خالد جاد المتحدث الاعلامى لوزارة الزراعة ، أن البطيخ المصري آمن تمامًا للاستهلاك، نافيا الشائعات التي تتردد سنويًا مع بداية طرحه في الأسواق حول كونه “مسرطن” أو “مرشوش”.

حقيقة سرطنة البطيخ فى مصر

وأوضح الدكتور خالد جاد،خلال تصريحات لـ “صدى البلد” أن ما يتم تداوله بشأن وجود مشكلات صحية أو حالات تسمم لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن العينات التي تم فحصها أثبتت سلامة المنتج.

كما لفت إلى أن أي أعراض بسيطة قد تظهر لدى بعض الأفراد ترتبط بطبيعة الجسم أو الإفراط في تناول الفاكهة، وليس بخلل عام في البطيخ.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إلى أن ظهور البطيخ في أوقات مختلفة من العام أمر طبيعي، نتيجة تنوع مناطق زراعته واختلاف طرق إنتاجه.

وبيّن أن مصر تعتمد على منظومة زراعية متعددة العروات، تبدأ بإنتاج المناطق الدافئة مثل أسوان، مرورًا بالزراعة تحت الأنفاق البلاستيكية، وصولًا إلى المحصول الصيفي التقليدي.

وأكد أن التغيرات المناخية تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد مواعيد النضج، وهو ما يفسر اختلاف توقيت طرحه في الأسواق.

أسعار البطيخ غير صحيحة

من ناحية أخرى، أوضح الدكتور حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، أن التصريحات المنسوبة إليه بشأن أسعار البطيخ غير صحيحة، مؤكدًا أنه لم يدعُ المواطنين إلى استبداله بفاكهة أخرى. وأكد أن الهدف من حديثه كان الإشارة إلى توقعات بانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، وهو ما بدأ يتحقق بالفعل مع زيادة المعروض في الأسواق.

وأضاف النجيب أن السوق يشهد تحسنًا تدريجيًا، مع تراجع أسعار عدد من المنتجات مثل الخوخ والبطيخ والكنتالوب، إلى جانب الخضروات كالبامية والملوخية والبطاطس والبصل.

وفرة الانتاج السبب

وأرجع ذلك إلى وفرة الإنتاج، رغم أن ارتفاع تكاليف الزراعة في الفترة الماضية تأثر بالأحداث العالمية.

كما شدد على حرية المستهلك في اختيار ما يناسبه من السلع دون فرض بدائل، موضحًا أن الأسعار قد تتأثر أحيانًا بطبيعة المواسم الزراعية والظروف المناخية. وأكد استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية لضبط الأسواق وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة.

وفيما يتعلق بالأسعار الحالية، أوضح خالد جاد أن البطيخ المطروح حاليًا لا يزال في بداية الموسم، وهو ما يفسر ارتفاع سعره نسبيًا بسبب محدودية الكميات، متوقعًا أن تنخفض الأسعار تدريجيًا مع زيادة المعروض خلال الفترة المقبلة واستقرار الإنتاج.

وأكد على أهمية تحري الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بالمحاصيل الزراعية، نظرًا لما تسببه الشائعات من أضرار للمزارعين والقطاع الزراعي، فضلًا عن إثارة القلق لدى المستهلكين دون مبرر.