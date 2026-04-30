حقيقة تصريح البطيخ.. مسئول شعبة الخضروات يكشف كواليس الأسعار ويبشر بانخفاضات قريبة

نفى الدكتور حاتم النجيب نائب رئيس شعبه الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية ما تم تداوله بشأن تصريحه المثير للجدل حول أسعار البطيخ، مؤكدًا أن ما نُسب إليه بخصوص “اللي مش عاجبه سعر البطيخ يجيب موز أو كنتالوب” عارٍ تمامًا من الصحة ولم يصدر عنه بأي شكل.

توقعات بانخفاض أسعار بعض المنتجات

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلام الناس على قناة MBC مصر مع الإعلامية ياسمين عز، أن حديثه كان يدور حول توقعات بانخفاض أسعار بعض المنتجات خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما بدأ يتحقق بالفعل مع تراجع الأسعار خلال الأيام الأخيرة نتيجة زيادة المعروض في الأسواق.

متابعة مستمرة مع الحكومة

وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة مع الحكومة، لافتًا إلى أن بعض السلع مثل الطماطم شهدت انخفاضًا ملحوظًا؛ كما شدد على أن جميع المواطنين أحرار في اختيار ما يناسبهم من المنتجات دون أي قيود، موضحًا أن طبيعة المواسم الزراعية والعوامل المناخية قد تؤثر أحيانًا على حجم الإنتاج والأسعار.

ارتفاع تكاليف الإنتاج

وأضاف أن ارتفاع تكاليف الإنتاج في الفترة الماضية جاء نتيجة تأثيرات الأحداث العالمية، لكنه لم يدلِ بأي تصريحات تقلل من حرية المستهلك أو تفرض عليه بدائل معينة.

انخفاض أسعار عدد من المنتجات

وأكد النجيب أن الهدف من التصريحات الرسمية هو مصارحة المواطنين وتوضيح الحقائق، مشيرًا إلى أن السوق يشهد حاليًا تحسنًا تدريجيًا؛ مؤكدا على انخفاض أسعار عدد من المنتجات مثل الخوخ والبطيخ والكنتالوب، بالإضافة إلى ورق العنب والبامية والملوخية والبطاطس والبصل، متوقعًا استمرار هذا التراجع مع زيادة الكميات المطروحة في الأسواق خلال الفترة المقبلة.