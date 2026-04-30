الجبهة الوطنية يهنئ عبد الفضيل بتكريم الرئيس ومنحه وسام العمل

هنأ حزب الجبهة الوطنية عادل عبد الفضيل أمين أمانة العمال بالحزب؛ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب السابق، بمناسبة تكريم الرئيس السيسي له ومنحه وسام العمل من الطبقة الأولى؛ خلال احتفالية عيد العمال؛ وذلك تقديرًا لعطائه وجهوده المخلصة في خدمة قضايا العمال والدفاع عن حقوقهم.

ويؤكد الحزب أن هذا التكريم الرئاسي يعكس مكانة عمال مصر ودورهم المحوري في مسيرة البناء والتنمية، كما يمثل تقديرًا مستحقًا للنماذج الوطنية التي تبذل جهدًا صادقًا في دعم بيئة العمل وتعزيز الإنتاج وترسيخ ثقافة العمل الجاد؛ وأكد الحزب أنه سيواصل العمل من خلال أمانة العمال لمواصلة المسيرة الوطنية في دعم العامل المصري، بما يحقق مصالح العمال؛ ويعزز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.