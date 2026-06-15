تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

قدمت شروق عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن مبارة منتخب مصر اليوم، حيث يخوض منتخب مصر اليوم أولى مبارياته في كأس العالم، في مواجهة لفريق بلجيكا، واستقر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن حسام حسن، على الملامح النهائية للتشكيل المتوقع.

ويعتمد حسام حسن على الدفع بالثنائي محمد صلاح وعمر مرموش في الخط الأمامي، للاستفادة من السرعة والمهارة والقدرة على صناعة الفارق، وتكون حراسة المرمى مع مصطفى شوبير، خط الدفاع: أحمد فتوح، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، محمد هاني، خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، إمام عاشور، و خط الهجوم: زيكو، عمر مرموش، محمد صلاح.



وإذا حصد منتخب مصر النقاط الثلاث في الجولة الأولى سيُمنح أفضلية معنوية وفنية قبل استكمال مبارياته أمام إيران ونيوزيلندا، ومن المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الإثنين العاشرة مساءاً على ملعب لومين فيلد بمدينة سياتل الأمريكية.https://youtube.com/shorts/2-Koum49Dmc?si=GguR4z3YwXU_vbg9