رئيس البنك الأهلي يحسمها: لم نتلق أي عرض من الأهلي لضم أسامة فيصل

كشف أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، حقيقة ما تردد بشأن دخول النادي الأهلي في مفاوضات لضم المهاجم أسامة فيصل خلال فترة الانتقالات الحالية، مؤكدًا أن التواصل اقتصر على حديث شفهي مع اللاعب، دون أي مفاوضات رسمية أو ودية مع إدارة ناديه.

وقال نصار، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت": "الأهلي تواصل مع أسامة فيصل شفهيًا، وعندما استفسرت من اللاعب أكد رغبته في الاستمرار مع البنك الأهلي، وعلى إثر ذلك قمنا بتجديد عقده. وحتى الآن، لم يتواصل الأهلي مع نادي البنك الأهلي سواء بشكل رسمي أو ودي لضم أسامة فيصل."

وتأتي تصريحات رئيس البنك الأهلي في ظل ارتباط اسم أسامة فيصل بالانتقال إلى القلعة الحمراء خلال سوق الانتقالات الصيفية، قبل أن يؤكد استمرار اللاعب مع فريقه بعد تجديد تعاقده.

وفي سياق آخر، يواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد، حيث يخوض مساء اليوم مباراته الودية الثانية أمام لافيينا، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة.

وتقام المباراة في السادسة مساءً على ملعب النادي الأهلي بفرع مدينة نصر، ولن تُذاع تلفزيونيًا، تنفيذًا لرغبة الجهاز الفني في فرض السرية على تحضيرات الفريق خلال فترة الإعداد.

وكان الأهلي قد افتتح مبارياته الودية بالفوز على النصر بنتيجة 5-1، في اللقاء الذي شهد الظهور الأول للحسين عموتة مديرًا فنيًا للفريق.

ويستهدف الجهاز الفني استغلال المباريات الودية لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، وتقييم جاهزيتهم الفنية والبدنية، إلى جانب تجربة بعض الجوانب الخططية، قبل السفر إلى المعسكر الخارجي واستكمال التحضيرات لانطلاق الموسم الجديد.