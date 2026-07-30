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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الشواحن المقلدة والمشتركات الكهربائية تهدد المنازل.. خبير طاقة يكشف أخطاء قد تنتهي بحرائق

الشواحن المقلدة
الشواحن المقلدة
محمد البدوي

تزداد مخاطر الحرائق المنزلية خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، خاصة في ظل الاستخدام المكثف للأجهزة الكهربائية والشواحن.

شحن الهواتف والأجهزة اللوحية

 وبينما يعتقد كثيرون أن شحن الهواتف والأجهزة اللوحية أمر روتيني لا يحمل أي خطورة، يحذر خبراء الكهرباء من أن بعض العادات اليومية الخاطئة قد تتحول إلى مصدر تهديد حقيقي للمنازل وسلامة الأسر. ويؤكد المتخصصون أن استخدام شواحن مجهولة المصدر، أو تشغيل الأجهزة عبر مشتركات غير مطابقة للمواصفات، أو تعريض الشواحن للحرارة المرتفعة، كلها عوامل قد تؤدي إلى تلف المكونات الكهربائية واندلاع حرائق يمكن تجنبها باتباع إجراءات بسيطة.

شحن الهواتف والأجهزة اللوحية

وحذر الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، من أن سوء استخدام الشواحن الكهربائية والمشتركات متعددة الفتحات يمثل أحد الأسباب الرئيسية لحرائق المنازل، مؤكدًا أن الالتزام بإرشادات السلامة يقلل بشكل كبير من احتمالات وقوع الحوادث.

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وأوضح الشناوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن تعريض الشواحن لدرجات حرارة مرتفعة، مثل وضعها بالقرب من البوتاجاز أو الفرن الكهربائي أو جهاز الأير فراير، يؤدي إلى تلف المكونات الداخلية، وقد يتسبب في ارتفاع حرارة الشاحن بصورة خطيرة تصل إلى الانفجار.

الأخطاء الشائعة استخدام الشاحن

وأشار إلى أن من الأخطاء الشائعة استخدام شاحن جهاز لوحي لشحن الهاتف المحمول أو العكس، موضحًا أن تشابه شكل الشواحن لا يعني توافقها من حيث الجهد أو القدرة الكهربائية، إذ صُمم كل شاحن ليتناسب مع مواصفات جهاز معين، ما يستوجب تخصيص كل شاحن لجهازه لتجنب أي أضرار.

خطورة الشواحن

وأضاف أن ترك الشواحن في أماكن تتعرض مباشرة لأشعة الشمس أو داخل بيئات مرتفعة الحرارة يسرّع من تلف مكوناتها الإلكترونية، لافتًا إلى أن انبعاث رائحة احتراق أو ملاحظة ذوبان أجزاء من السلك يعد مؤشرًا واضحًا على ضرورة التوقف عن استخدام الشاحن واستبداله فورًا.

خطورة الشواحن المقلدة

وشدد خبير الطاقة الكهربائية على خطورة الشواحن المقلدة أو مجهولة المصدر، مؤكدًا أنها غالبًا ما تُصنع من مواد منخفضة الجودة لا تتحمل الحرارة أو الأحمال الكهربائية، ما يزيد من احتمالات انصهارها وحدوث ماس كهربائي قد يؤدي إلى اندلاع حريق داخل المنزل.

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كما نصح بعدم ترك الهواتف أو الأجهزة موصولة بالشاحن عند مغادرة المنزل، لتقليل مخاطر الأعطال المفاجئة أو ارتفاع درجة حرارة الشاحن أثناء غياب المستخدم.

قدرة الأجهزة المستخدمة

وفيما يتعلق بالمشتركات الكهربائية، أوضح الشناوي أن اختيار المشترك يجب أن يتناسب مع قدرة الأجهزة المستخدمة، خاصة الأجهزة ذات الاستهلاك المرتفع للكهرباء مثل الأفران الكهربائية والغسالات وأجهزة الأير فراير، محذرًا من توصيل مشترك بآخر، لأن ذلك يؤدي إلى زيادة الأحمال وارتفاع حرارة الأسلاك، وهو ما يرفع احتمالات وقوع حرائق داخل المنازل.

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واختتم الشناوي تصريحاته بالتأكيد على أن الالتزام باستخدام شواحن أصلية ومطابقة للمواصفات، إلى جانب اختيار مشتركات كهربائية عالية الجودة وعدم تحميلها بأكثر من طاقتها، يمثل خط الدفاع الأول للوقاية من الحرائق والحفاظ على سلامة المنازل والمواطنين.

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