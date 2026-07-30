أبو العينين عن حادث ميناء دمياط: أجهزة الدولة تعاملت بكفاءة في تفعيل خطط الطوارئ واحتواء الموقف والحد من تداعياته

أبو العينين:

القيادة السياسية قادرة على حماية أمن مصر.. والشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته

مصر دولة قوية وكبيرة تمتلك من القوة والإرادة ما يمكنها من الدفاع عن مقدراتها

نؤكد دعمنا الكامل للقيادة السياسية في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية الأمن القومي

القيادة السياسية ستتخذ كل ما يلزم للحفاظ على أمن الوطن وحماية مصالحه العليا

نثمن بيان الحكومة وإعلان نتائج التحقيقات بكل شفافية لإطلاع الرأي العام على الحقائق

ندين حادث دمياط.. أمن مصر وسيادتها ومرافقها الحيوية خطوط حمراء لا يجوز المساس بها

أحذر من الانسياق وراء الشائعات والدعوات المغرضة التي تستهدف إثارة البلبلة ونشر الفوضى

وعي المصريين واصطفافهم خلف دولتهم خط الدفاع الأول لحماية أمن الوطن واستقراره

أجهزة الدولة تعاملت بكفاءة في تفعيل خطط الطوارئ واحتواء الموقف والحد من تداعياته

أكد النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن أجهزة الدولة المصرية تعاملت بكفاءة عالية مع حادث ميناء دمياط، من خلال سرعة تفعيل خطط الطوارئ واحتواء الموقف والحد من تداعياته، بما يعكس جاهزية مؤسسات الدولة وقدرتها على التعامل مع مختلف المواقف الطارئة بكفاءة واقتدار.

وثمن أبو العينين بيان الحكومة بشأن الحادث، مشيدًا بإعلان نتائج التحقيقات الأولية بكل شفافية، مؤكدًا أن إطلاع الرأي العام على الحقائق يعكس نهج الدولة القائم على الوضوح والمسؤولية، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم، خاصة في القضايا المرتبطة بالأمن القومي.

وأدان نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية حادث ميناء دمياط، مؤكدًا أن أمن مصر وسيادتها ومرافقها الحيوية خطوط حمراء لا يجوز المساس بها، وأن الدولة المصرية تمتلك من القوة والإرادة ما يمكنها من الدفاع عن مقدراتها وحماية مصالحها الوطنية في مواجهة أي تهديد.

وشدد أبو العينين على دعمه الكامل للقيادة السياسية في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية الأمن القومي، مؤكدًا أن القيادة المصرية قادرة على اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على أمن الوطن وصون مصالحه العليا، وأن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته في مواجهة مختلف التحديات.

كما حذر من الانسياق وراء الشائعات والدعوات المغرضة التي تستهدف إثارة البلبلة ونشر الفوضى، مؤكدًا أن وعي المصريين واصطفافهم خلف دولتهم يمثلان خط الدفاع الأول لحماية أمن الوطن واستقراره، وأن الثقة في مؤسسات الدولة هي الضمانة الحقيقية لعبور الأزمات والحفاظ على استقرار البلاد.