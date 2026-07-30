مجدي طلبة : الانضباط والالتزام عنوان المرحلة في الأهلي .. وعموتة مدرب صارم

أكد مجدي طلبة، نجم الأهلي السابق، أن سياسة القلعة الحمراء في ملف بيع اللاعبين تغيرت بعد المشاركة في كأس العالم، مشيرًا إلى أن النادي أصبح يمتلك رؤية مختلفة في التعامل مع العروض الخارجية.

وقال طلبة، خلال تصريحات لبرنامج "الكلام المظبوط" الإذاعي: "الأهلي مش هيبيع أي لاعب بنفس الأرقام اللي كانت مطلوبة قبل كأس العالم، لأنه عمل سيستم جديد وانتهى الموضوع."

وأضاف أن المدير الفني المغربي الحسين عموتة يتميز بالانضباط والالتزام، موضحًا: "الحسين عموتة معروف عنه الانضباط والصرامة في تنفيذ التعليمات مع الجميع."

كما أعرب نجم الأهلي السابق عن أمنيته برؤية المدربين المصريين يقودون جميع فرق الدوري الممتاز، قائلًا: "نفسي أغمض عيني وأفتحها ألاقي كل المدربين في الدوري مصريين فقط."

وفي سياق متصل، يخوض الأهلي مباراته الودية الثانية أمام لافيينا، مساء اليوم، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وتقام المباراة في السادسة مساءً على ملعب النادي الأهلي بفرع مدينة نصر، ولن تُذاع تلفزيونيًا، تنفيذًا لرغبة الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة، الذي يفضل فرض السرية على تحضيرات الفريق خلال فترة الإعداد.

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد بعدما استهل مبارياته الودية بالفوز على النصر بنتيجة 5-1، في اللقاء الذي شهد الظهور الأول للحسين عموتة على رأس القيادة الفنية.

ويسعى الجهاز الفني إلى استغلال المباريات الودية في منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، إلى جانب تجربة بعض الأفكار الخططية قبل السفر إلى المعسكر الخارجي واستكمال التحضيرات للموسم الجديد.