قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بكين تنفي الصفقة.. إيران تعزز دفاعاتها بمنظومات صينية وسط تصعيد عسكري مع واشنطن
غلق مطالع محور 26 يوليو 5 ساعات وتحويلات مرورية بسبب المونوريل
المحسوسة 42 درجة .. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة
أبو العينين : حادث ميناء دمياط يؤكد جاهزية الدولة .. ووحدة المصريين الحصن الأقوى لحماية الوطن
رسميًا.. سعر الدولار اليوم الخميس 30 يوليو 2026 في البنوك
مصرع شخص وإصابة 17.. الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بطريق الإسكندرية - مطروح
زاد 20 جنيها .. الذهب يرتفع الآن
تلاجة المحل صعقته | توقف عضلة القلب لـ مسن في سوبر ماركت بالدقهلية
أبو العينين : نثق في قدرة مؤسسات الدولة على التعامل بحكمة وحسم مع حادث ميناء دمياط
ليست إجبارية .. الخارجية : 400 جنيه قيمة الاشتراك السنوي في وثيقة تأمين المصريين بالخارج
الحسين الجامعي : تكلفة المرحلة الثانية لتطوير المستشفى مليار جنيه .. صور
النيران تلتهم 6 منازل وأحواش في دار السلام بسوهاج .. والحماية المدنية تتدخل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد اعتزاله التحكيم.. فينسيتش يكشف كواليس حديثه مع ميسي في نهائي مونديال 2026

الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش
الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش
إسلام مقلد

خرج الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش عن صمته للمرة الأولى بعد إدارته نهائي كأس العالم 2026 بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، والذي انتهى بتتويج المنتخب الإسباني باللقب عقب الفوز بهدف دون رد بعد شوطين إضافيين، كما أعلن اعتزاله التحكيم عقب إسدال الستار على البطولة.

حديثه مع ميسي يثير التساؤلات

وفي تصريحات لصحيفة "سبورت" السلوفينية، كشف فينسيتش جانبًا من كواليس المباراة، خاصة الحديث الذي دار بينه وبين قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي أثار اهتمام الجماهير عقب اللقاء.

وقال الحكم السلوفيني: "سأترك تفاصيل هذا الحديث داخل الملعب، لكن يمكنني القول إن ميسي تصرف بطريقة رياضية"، في إشارة إلى أن الحوار بينهما جرى في إطار الاحترام المتبادل، نافيًا أي تأويلات أثيرت بشأن الواقعة.

شرف كبير ومسؤولية ضخمة

وتحدث فينسيتش، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن شعوره بعد اختياره لإدارة نهائي كأس العالم، مؤكدًا أن القرار كان مفاجئًا بالنسبة له.

وأوضح: "في البداية شعرت بالصدمة، ثم تحول ذلك إلى شعور بالفخر، ليس فقط لأنني سأدير أكبر مباراة في عالم كرة القدم، ولكن أيضًا لأن فريق التحكيم السلوفيني سيمثل بلاده في أكبر حدث رياضي على مستوى العالم".

وأضاف: "كنت أدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وكان هدفنا أن نكون على قدر هذه الثقة وأن نخرج بالمباراة إلى بر الأمان".

تقييم أداء طاقم التحكيم

وأكد الحكم المعتزل أن إدارة نهائي كأس العالم تمثل التحدي الأكبر في مسيرة أي حكم، مشيرًا إلى أن الضغوط كانت استثنائية بسبب قيمة المباراة وأهمية المنتخبين.

وقال: "نهائي كأس العالم يضع فريق التحكيم تحت ضغط هائل، لأن مسيرة الحكم كلها قد تُختزل في مباراة واحدة، لكنني أعتقد أن الاستراتيجية التي اتبعناها طوال اللقاء كانت صحيحة".

دفاع عن تقنية VAR

كما دافع فينسيتش عن استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، معتبرًا أنها أصبحت عنصرًا لا غنى عنه في كرة القدم الحديثة.

وأوضح: "التقنية تمنح الحكام فرصة تصحيح الأخطاء عند مراجعة اللقطات، ومع السرعة الكبيرة التي تُلعب بها كرة القدم حاليًا، يستحيل رؤية جميع التفاصيل بالعين المجردة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "لا أستطيع أن أتخيل التحكيم في الوقت الحالي دون الاستعانة بتقنية الفيديو، لأنها أصبحت جزءًا أساسيًا من العدالة داخل الملعب".

سلافكو فينسيتش السلوفيني سلافكو فينسيتش كأس العالم 2026 نهائي كأس العالم 2026 نهائي كأس العالم كأس العالم إسبانيا والأرجنتين المنتخب الإسباني الأرجنتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن الراسبين في الرياضيات البحتة أو التطبيقية بنتيجة الثانوية العامة

وزير الصحة

حركة وكلاء وزارة الصحة.. مصدر يكشف موعد إعلانها وأبرز الملامح

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 30 يوليو 2026

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ من 65%.. مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026

صورة ارشيفية

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من ذروتها

وزير التربية والتعليم

«تبدأ اليوم بـ 300 جنيه للمادة».. تفاصيل التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2026

الطالبة مريم

التعليم تحسم الجدل بشأن مريم.. هذا ما كشفته مراجعة ورقة الإجابة

ترشيحاتنا

أرشيفية

حبس مالك مطبعة بدون ترخيص

كلبش

حبس سائق نقل في السير برعونة بمدينة نصر

جثة

نجله خلص عليه .. قرار من النيابة في مصرع شخص بالقاهرة

بالصور

أنا العريس .. سمسم شهاب في ضيافة موقع صدى البلد

ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
ظافر العابدين

الست لما والجواهرجي.. السينمات تستقبل أفلام شهر أغسطسl تعرف عليها

أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس

العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا

السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ

فيديو

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

المزيد