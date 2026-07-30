بعد اعتزاله التحكيم.. فينسيتش يكشف كواليس حديثه مع ميسي في نهائي مونديال 2026

خرج الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش عن صمته للمرة الأولى بعد إدارته نهائي كأس العالم 2026 بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، والذي انتهى بتتويج المنتخب الإسباني باللقب عقب الفوز بهدف دون رد بعد شوطين إضافيين، كما أعلن اعتزاله التحكيم عقب إسدال الستار على البطولة.

حديثه مع ميسي يثير التساؤلات

وفي تصريحات لصحيفة "سبورت" السلوفينية، كشف فينسيتش جانبًا من كواليس المباراة، خاصة الحديث الذي دار بينه وبين قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي أثار اهتمام الجماهير عقب اللقاء.

وقال الحكم السلوفيني: "سأترك تفاصيل هذا الحديث داخل الملعب، لكن يمكنني القول إن ميسي تصرف بطريقة رياضية"، في إشارة إلى أن الحوار بينهما جرى في إطار الاحترام المتبادل، نافيًا أي تأويلات أثيرت بشأن الواقعة.

شرف كبير ومسؤولية ضخمة

وتحدث فينسيتش، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن شعوره بعد اختياره لإدارة نهائي كأس العالم، مؤكدًا أن القرار كان مفاجئًا بالنسبة له.

وأوضح: "في البداية شعرت بالصدمة، ثم تحول ذلك إلى شعور بالفخر، ليس فقط لأنني سأدير أكبر مباراة في عالم كرة القدم، ولكن أيضًا لأن فريق التحكيم السلوفيني سيمثل بلاده في أكبر حدث رياضي على مستوى العالم".

وأضاف: "كنت أدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وكان هدفنا أن نكون على قدر هذه الثقة وأن نخرج بالمباراة إلى بر الأمان".

تقييم أداء طاقم التحكيم

وأكد الحكم المعتزل أن إدارة نهائي كأس العالم تمثل التحدي الأكبر في مسيرة أي حكم، مشيرًا إلى أن الضغوط كانت استثنائية بسبب قيمة المباراة وأهمية المنتخبين.

وقال: "نهائي كأس العالم يضع فريق التحكيم تحت ضغط هائل، لأن مسيرة الحكم كلها قد تُختزل في مباراة واحدة، لكنني أعتقد أن الاستراتيجية التي اتبعناها طوال اللقاء كانت صحيحة".

دفاع عن تقنية VAR

كما دافع فينسيتش عن استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، معتبرًا أنها أصبحت عنصرًا لا غنى عنه في كرة القدم الحديثة.

وأوضح: "التقنية تمنح الحكام فرصة تصحيح الأخطاء عند مراجعة اللقطات، ومع السرعة الكبيرة التي تُلعب بها كرة القدم حاليًا، يستحيل رؤية جميع التفاصيل بالعين المجردة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "لا أستطيع أن أتخيل التحكيم في الوقت الحالي دون الاستعانة بتقنية الفيديو، لأنها أصبحت جزءًا أساسيًا من العدالة داخل الملعب".