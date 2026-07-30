الحسين الجامعي : تكلفة المرحلة الثانية لتطوير المستشفى مليار جنيه .. صور

افتتح الشيخ أيمن عبدالغني وكيل الأزهر، صباح اليوم، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، المرحلة الثانية من أعمال تطوير مستشفى الحسين الجامعي التابع لكلية طب بنين بالقاهرة، بتكلفة بلغت مليار جنيه.

حضر الافتتاح الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة، والدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية طب بنين بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد عبد الجليل مدير مستشفى الحسين.

وقال الدكتور أحمد عبدالجليل مدير مستشفى الحسين الجامعي، إن المستشفى تُعد من أكبر الصروح الطبية والتعليمية التي تخدم المواطنين من مختلف المحافظات، وشملت المرحلة الثانية شملت تطوير العيادات الخارجية وزيادة عددها من 36 إلى 74 عيادة، إلى جانب تطوير الأقسام الداخلية، والتي تضم أقسام العظام، والتجميل، والحروق، والكبد، والجهاز الهضمي، والصدر، وجراحة الأوعية الدموية، فضلًا عن تطوير قسم الاستقبال، وإنشاء محطة كهرباء جديدة بقدرة 8.8 ميجاوات، وإنشاء وحدة كاميرات مركزية، ورفع كفاءة التكييف المركزي.

تجديد مستشفى الحسين

وأضاف عبدالجليل، أن أعمال التطوير تضمنت دعم المستشفى بقسطرة قلبية جديدة بتكلفة 180 مليون جنيه، وجهاز معجل خطي لعلاج الأورام السرطانية بتكلفة ٢٤٠ مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير واجهات المستشفى بما يتوافق مع الطراز العمراني لمنطقة المشهد الحسيني، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنسيق واجهات المباني والأسوار لتتكامل مع الهوية المعمارية والتاريخية للمنطقة.

وأشار إلى أن بيت الزكاة والصدقات المصري، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبمتابعة الدكتورة سحر نصر أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري، بالمساهمة في تطوير وحدة الرعاية المجمعة، حيث تم زيادة عدد الأسرة من 12 إلى 36 سريرًا، كما يجري الاستعداد لافتتاح مبنى قصور الكلى والغسيل الكلوي، الذي سيضم 68 ماكينة غسيل كلوي بدلًا من 16 ماكينة بما يحقق أعلى كفاءة في تقديم الخدمة.

وتضم مستشفى الحسين الجامعي 1047 سريرًا، و44 غرفة عمليات، و98 غرفة رعاية مركزة، وتستقبل نحو 37 ألف مريض سنويًا، تمثل ٦٩% منهم حالات دقيقة، وتقدم مستشفى الحسين الجامعي خدماتها بالمجان أو من خلال العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، بما يعكس دورها الحيوي في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.