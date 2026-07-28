الصفقة باظت بسبب وكيل صلاح.. ماذا طلب رامي عباس من إدارة بشكتاش؟

دخلت مفاوضات انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف بشكتاش التركي، مرحلة معقدة، بعدما كشفت تقارير صحفية عن وجود عدة مطالب مالية وتسويقية تقدم بها وكيل أعماله رامي عباس، وهو ما تسبب في تعثر المباحثات بين الطرفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولا يزال مستقبل قائد منتخب مصر غامضًا منذ انتهاء مشواره مع ليفربول في يونيو الماضي، إذ لم يعلن وجهته الجديدة حتى الآن، رغم ارتباط اسمه بعدد من الأندية في الدوريين السعودي والأمريكي، إلى جانب بشكتاش الذي دخل بقوة في سباق التعاقد معه.

ماذا طلب وكيل محمد صلاح؟

وكانت تقارير تركية قد أشارت في وقت سابق إلى اقتراب النادي من حسم الصفقة، إلا أن مسؤولي بشكتاش أكدوا لاحقًا أن المفاوضات واجهت عقبات مالية حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي، في ظل تمسك كل طرف بموقفه.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "الصباح" التركية، فإن رامي عباس طلب في البداية الحصول على عمولة تبلغ 7.5 مليون يورو، قبل أن يخفضها إلى 5 ملايين يورو، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لإنهاء الخلاف، بعدما اشترط أيضًا الحصول على حقوق مالية كبيرة تتعلق باستغلال الصورة التجارية لمحمد صلاح.

وأضافت الصحيفة أن وكيل اللاعب طالب بالحصول على نحو 50% من عائدات بيع جميع المنتجات المرتبطة بمحمد صلاح داخل تركيا، وعلى رأسها القمصان والمنتجات الدعائية التي تحمل اسمه أو صورته، وهو ما اعتبرته إدارة بشكتاش مطلبًا يصعب تنفيذه.

ولم تتوقف المطالب عند السوق التركية، إذ أشارت التقارير إلى أن عباس طلب كذلك الحصول على كامل أرباح بيع قمصان محمد صلاح في الأسواق الخارجية، إلى جانب عائدات بيع القمصان داخل مصر، بعدما أظهرت الدراسات التسويقية أن هذه الإيرادات قد تعادل قيمة الراتب السنوي المتوقع للاعب.

ما وجهة محمد صلاح المقبلة؟

تأتي هذه التطورات بعد تصريحات لمسؤولي بشكتاش أكدوا خلالها أن النادي لن يتجاوز سقفه المالي مهما كانت قيمة الصفقة، مشددين على أن نجاح المفاوضات يتوقف على الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين المصالح الاقتصادية للطرفين.

ورغم تعثر المفاوضات حتى الآن، فإن الباب لا يزال مفتوحًا أمام استئناف المحادثات إذا شهدت المطالب المالية مرونة خلال الأيام المقبلة، خاصة أن بشكتاش يرى في التعاقد مع محمد صلاح إضافة فنية وتسويقية كبيرة، بينما يواصل اللاعب دراسة العروض المقدمة إليه قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن وجهته المقبلة.

ووفقا لبيانات “ترانسفير ماركت” يتصدر نادي الأهلي السعودي قائمة الأندية المرشحة لضم محمد صلاح بنسبة 41% يليه الاتحاد السعودي بنسبة 40% في ظل استمرار اهتمام أندية دوري روشن بالتعاقد مع قائد منتخب مصر.

كما ضمت القائمة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني وفناربخشة التركي بالإضافة إلى نادي كانساس سيتي الأمريكي، وسط ترقب لحسم الوجهة المقبلة للنجم المصري بعد نهاية مشواره مع ليفربول.