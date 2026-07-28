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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس طرابزون التركي يكشف حقيقة التوصل لاتفاق مبدئي مع محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالله هشام

كشف أرطغرل دوغان رئيس نادي طرابزون سبور التركي حقيقة التوصل لاتفاق مع محمد صلاح نجم منتخب مصر للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

تأتي أخبار اهتمام النادي التركي بعد فشل مواطنه نادي بشكتاش التركي في التوصل لاتفاق مع محمد صلاح وتم إعلان غلق باب المفاوضات بشكل رسمي.

ونفى رئيس نادي طرازون التركي التوصل لاتفاق مع محمد صلاح استعدادا لضمه في الميركاتو الصيفي بعد تداول عدة أنباء تؤكد التوصل لاتفاق مبدئي.

تفاصيل فشل صفقة محمد صلاح لـ بشكتاش التركي

كشف أوندر أوزين، المدير الرياضي لنادي بشكتاش التركي، تفاصيل المفاوضات التي جرت مع النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن الاتصالات بين الطرفين وصلت إلى مراحل متقدمة قبل أن تتوقف بسبب الاختلاف حول الجوانب المالية.

وأوضح أوزين، خلال مؤتمر صحفي، أن إدارة بشكتاش بدأت التحرك للتعاقد مع محمد صلاح عقب التعاقد مع المدير الفني الإيطالي فينتشنزو إيتاليانو، ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وأشار إلى أن النادي عقد ثلاث جلسات مع قائد منتخب مصر، تم خلالها استعراض المشروع الرياضي وأهداف الفريق وخططه المستقبلية، كما عقد المدير الفني اجتماعًا منفصلًا مع اللاعب لمناقشة الجوانب الفنية والتكتيكية، مؤكدًا أن المفاوضات الفنية لم تشهد أي خلافات.

وأضاف المدير الرياضي أن العقبة ظهرت عند مناقشة التفاصيل المالية، إذ تباطأت المفاوضات منذ 21 يوليو، بعد طرح مطالب مالية اعتبرها النادي لا تتوافق مع سياسته الاقتصادية، وقد تؤثر على استقراره المالي حال الموافقة عليها.

وأكد أوزين أن محمد صلاح يحظى بتقدير كبير داخل بشكتاش، لكنه شدد على أن إدارة النادي لن تتجاوز سقفها المالي أو تتخلى عن مبادئها مهما كانت قيمة اللاعب، حفاظًا على التوازن المالي والالتزام باللوائح المنظمة.

وأوضح أن المفاوضات لا تزال متوقفة في الوقت الحالي دون إغلاق الملف بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن العرض المقدم من بشكتاش لا يزال قائمًا، لكن النادي لا يعتزم تقديم عرض جديد.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن إدارة بشكتاش تلقت معلومات تفيد بدخول محمد صلاح في مفاوضات مع نادٍ آخر، مؤكدًا أن القرار النهائي يبقى بيد اللاعب، بينما يعتبر النادي أن المفاوضات معلقة حتى إشعار آخر.

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