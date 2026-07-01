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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-7-2026.. بكام عيار 21؟

سعر الذهب اليوما
سعر الذهب اليوما
محمد صبيح

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة. 

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6850 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6800  جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5995 جنيهات.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5950 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5140 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5100 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3995 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3965 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 47960 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 47600 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب اليوم 

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 213105 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 211505 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

سجل  سعر دولار الصاغة اليوم ليصل 52.53 جنيه مقابل 51.30 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4055.9 دولار.

توقعات أسعار الذهب 

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

أسعار الذهب سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026 سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 14 سعر الجنيه الذهب في مصر الآن سعر بيع أوقية الذهب اليوم

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