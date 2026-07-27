أيمن فتحي : فودافون أصبحت جزءًا من تاريخ ومستقبل الأهلي

حرص المهندس أيمن فتحي رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، على توجيه الشكر إلى وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، كما توجه بالشكر إلى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على دعمه المستمر لشركة الأهلي لكرة القدم في تنفيذ رؤيتها الاستثمارية في مجال الكرة، ولتعظيم موارد النادي.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم بسفح الهرم، في حضور مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لتوقيع أكبر عقد في الاستثمار الرياضي بالشرق الأوسط، مع «شركة فودافون» لحقوق تسمية استاد النادي الأهلي ولتوقيع عقد الرعاية.

وأضاف: أتوجه بالشكر إلى شركة فودافون على عقد الرعاية والاحترافية والشفافية في التعامل، مؤكدًا أن الأهلي مؤسسة كبيرة، ويحظى بحب ودعم ملايين الجماهير التي تجذب الكثير من الشركاء.

وأوضح أن الأهلي يبحث دائمًا أثناء توقيع عقود الرعاية عن شريك له نفس الطموح والفكر، حتى يضيف للنادي الأهلي، وهو ما تمثل في شركة فودافون، التي أصبحت جزءًا من تاريخ ومستقبل الأهلي.

وقال إن التنافس في كرة القدم تعدى خطوط الملعب وانتقل إلى عقود الرعاية، مؤكدًا أن الشراكة مع «فودافون» الراعي الرئيس للأهلي تشمل العديد من الحقوق، وتطلبت الكثير من العمل والجهد، لهذا توجه بالشكر إلى نيرة علي، المدير التنفيذي لشركة الأهلي للكرة، وإلى المستشار شادي البرقوقي الذي أشرف على النواحي القانونية في عقد الرعاية، كما أتوجه بالشكر إلى جميع المسئولين في شركة الأهلي للكرة.