ترامب : سنهزم إيران شر هزيمة .. ونجري معهم محادثات ودية للغاية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين أن الولايات المتحدة تجري محادثات ودية للغاية مع إيران، قبل أن يعود ويتوعد طهران بالقول "سنهزمهم شر هزيمة، وذلك خلال كلمة له في ميتشجان.



وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قال الرئيس الأمريكي إنه مستعد "لعمل عسكري قوي" إذا فشلت المحادثات مع إيران، وذلك بعد قراره بتعليق الضربات العسكرية على طهران بشكل مؤقت.

وأضاف في مقابلة مع موقع "أكسيوس"، أن إدارته لن تمنح المفاوضات مع إيران وقتاً طويلاً، مشيراً إلى أن المحادثات الجارية "عميقة"، لكنها لن تستمر إلى أجل غير مسمى.



ورداً على سؤال عن المدة التي يمنحها للدبلوماسية مع طهران: "ليس وقتاً طويلاً، فإما أن تسير الأمور سريعاً أو لا تسير على الإطلاق".



كما كشف ترامب أنه قرر وقف الضربات يوم الجمعة بعد أن طلب منه الوسطاء منح المفاوضات فرصة إضافية، مضيفاً أنه يعتقد أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق.



وقال تعليقاً على قرار تعليق الهجمات: "لم نكسب شيئاً ولم نخسر شيئاً"، موضحاً أن أسعار النفط تراجعت وارتفعت أسواق الأسهم بعد وقف التصعيد العسكري.