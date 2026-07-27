قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-7-2026.. بكام عيار 21؟
ريال أوفييدو يتمسك ببقاء هيثم حسن ويرفض عرضًا فرنسيًا
موعد صرف تكافل وكرامة أغسطس 2026.. الشروط ورابط الاستعلام
ماذا كان يفعل رسول الله قبل النوم كل ليلة؟.. 16 عملا لا تفوتهم
اهتمام حكومي واضح بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة | تفاصيل مهمة
استثمارات صينية تهدد مرسيدس .. مشروع قانون أمريكي ينذر بمنع بيع بعض سياراتها
ترامب : سنهزم إيران شر هزيمة .. ونجري معهم محادثات ودية للغاية
الخطيب : طلبت تحويل سلالم مدرجات استاد الأهلي إلى متحركة
وظائف وزارة التضامن 2026 .. الشروط والأوراق وآخر موعد للتقديم
أيمن فتحي : فودافون أصبحت جزءًا من تاريخ ومستقبل الأهلي
مفاجأة في أسعار الذهب قبل قرار الفيدرالي وتراجع أسعار النفط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سامح يسري : السوشيال ميديا قربتني من الناس .. والمسرح يحتاج دعماً حقيقيًا | فيديو

سامح يسري
سامح يسري
أحمد إبراهيم   -  
تصوير صلاح مهدي   -  
تقى الجيزاوي

أكد الفنان سامح يسري أن المسرح سيظل حاضرًا ولن يفقد مكانته، لكنه يحتاج إلى رؤية جديدة تعتمد على التطوير والإنتاج القوي والتسويق الجيد، بما يضمن استعادة الجمهور والحفاظ على الهوية الثقافية.

وقال سامح يسري، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» على هامش افتتاح الدورة الـ19 من المهرجان القومي للمسرح المصري، إن الحركة المسرحية تضم تاريخًا كبيرًا صنعه كبار المخرجين الذين تتلمذ على أيديهم، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب دعمًا حقيقيًا للمسرح على المستويين الإنتاجي والتسويقي.

وأضاف أن الاهتمام بالمسرح لا يجب أن يقتصر على التكريمات والاحتفالات، وإنما يمتد إلى ترسيخ الثقافة وإعداد أجيال جديدة قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي، مشددًا على أن «المسرح مش ممكن يموت، ومش هيموت»، لكنه يحتاج إلى أعمال قادرة على إعادة الجمهور إلى خشبة المسرح.

وتحدث سامح يسري عن نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن ظهوره جاء بعد فترة ابتعاد فرضتها ارتباطاته السابقة مع إحدى شركات الإنتاج، مشيرًا إلى أنه يعتبر منصاته نافذة للتواصل المباشر مع الجمهور.

وأكد أنه يحرص على تقديم محتوى يتوافق مع قيمه وأخلاقه، قائلاً إنه يرى أن المنصات الرقمية أصبحت مسؤولية، لذلك يختار ما يقدمه بعناية، معربًا عن سعادته بالتفاعل الذي حققه مع جمهوره خلال الفترة الأخيرة. 

افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري

وشهد حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري فى دورته التاسعة عشر تكريم عدد من رموز الفن والإبداع ولعل من أبرزهم إسعاد يونس وأحمد عبد العزيز وأحمد ماهر وشهيرة ومجدي مجاهد وغيرهم. 

افتتح الحفل بعرض فني بعنوان «سفر»، من تصميم وإخراج الرؤية للفنان وليد عوني، وشارك فيه أعضاء فريق ونتاج ورشة التعبير الحركي للمهرجان القومي للمسرح المصري، بقيادة كريمة بدير، في عمل بصري يستلهم هوية الدورة التاسعة عشرة ورسالتها في التوسع نحو المحافظات.

وقال الفنان وليد عوني إن فكرة العرض انطلقت من مشروع المهرجان القومي للمسرح المصري في الوصول إلى مختلف محافظات الجمهورية، وهو المشروع الذي تبناه الفنان محمد رياض خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن هذا التوجه ألهمه لبناء رؤية افتتاحية تجسد رحلة المسرح المصري خارج العاصمة.

وأوضح عوني أن بوستر الدورة، الذي يجسد شابًا وفتاة من الريف المصري وسط مشهد مستوحى من البيوت المصرية والأقمشة المعلقة، كان الشرارة الأولى لفكرة العرض، مضيفًا: "أحببت أن أخلق قصة لهاتين الشخصيتين، وأن أجعل رحلتهما رمزًا لرحلة المهرجان بين محافظات مصر، لذلك حمل العرض عنوان «سفر»".

وأشار إلى أن العرض يعتمد على لغة الصورة والسينوغرافيا أكثر من اعتماده على السرد المباشر، حيث تتحول الحقيبة إلى رمز للسفر، بينما تشكل الأقمشة المتحركة فضاءً بصريًا يستحضر النيل والبحر، في إشارة إلى الامتداد الجغرافي والثقافي لمصر، مؤكدًا أن الماء والهواء يمثلان عنصرين أساسيين للحياة، كما يمثل المسرح عنصرًا للحياة الثقافية.

وأضاف أن العرض يصطحب الجمهور في رحلة بين البيئات المصرية المختلفة، مرورًا بالتراث الصعيدي والتحطيب، والنوبة، والإسكندرية، والبمبوطية، والريف المصري، قبل أن تتكشف في النهاية شخصية الشاب والفتاة اللذين ظهرا على ملصق الدورة، حيث تتطور حكايتهما من اللقاء إلى الخطبة ثم الزواج، في نهاية رمزية تعبر عن اكتمال الرحلة.

وأكد عوني أن النهاية تحمل رسالة تفاؤل، إذ ينطلق العروسان إلى المهرجان في صورة تحتفي بالحياة والحب، وتعكس رسالة المهرجان في نشر الفن بالمحافظات، مشيرًا إلى أن العرض يعتمد على السينوغرافيا، والإضاءة، والحركة، والصورة المسرحية، لتقديم رؤية تحتفي بمصر وتنوعها الثقافي والإنساني.

شارك في تنفيذ العرض كل من: تصميم حركي وتنفيذ: كريمة بدير، تصميم الإضاءة: المهندس ياسر شعلان، مخرج منفذ: مهدي السيد، مساعد مخرج: علي يسري، مدربة: ياسمين بدوي، مساعد موسيقى: أحمد موسى، الإدارة والتنسيق: إيهاب حسني، جرافيك عبد المنعم المصري، ومحمد عبد الرازق، تجهيزات فنية: شيرين سميح، ميديا: أمين عادل، إدارة مسرحية محمد حمدان، ويشارك في العرض: أحمد محمد عبد الوهاب، محمد أحمد، رضا إبراهيم، منال بكير، إبراهيم خالد، ملاك روماني، تيريز ميشيل، صبري محمد، فيما تؤدي تمارا زكي دور الفتاة، ويجسد علي هاشم شخصية الصبي، بطلي الحكاية التي تنطلق منها أحداث العرض الافتتاحي. 

سامح يسري افتتاح الدورة الـ19 من المهرجان القومي للمسرح المصري المهرجان القومي للمسرح المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانوية العامة

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الآن .. رد عاجل من التعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

وزير التربية والتعليم

التعليم: انتظروا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الـ48 ساعة القادمة

حركة تنقلات الداخلية

رسميًا.. حركة تنقلات الداخلية 2026 كاملة بالأسماء

الذهب

لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة

وزارة الداخلية

خلال ساعات.. الداخلية تستعد لإعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026

وزارة الداخلية

رسميًا .. الداخلية تعلن عن حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026

ترشيحاتنا

جانب من التعديات

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات ببدر.. وجهاز المدينة يواصل فرض الانضباط بالشوارع

بيدرو مانويل القائم بأعمال الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)

أونكتاد : 1.6 تريليون دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً خلال 2025

أسعار الأسماك اليوم في الأسواق

انخفاضات قوية في أسعار الأسماك اليوم .. وتراجع البلطي والبوري والجمبري

بالصور

طريقة عمل سموثي البطيخ.. مشروب صيفي منعش في 5 دقائق

سموثي البطيخ
سموثي البطيخ
سموثي البطيخ

موجة الحر تضرب بقوة.. خبير يحذر من أطعمة ومشروبات تزيد حرارة الجسم

أطعمة تزيد الشعور بالحر
أطعمة تزيد الشعور بالحر
أطعمة تزيد الشعور بالحر

لا يقل عن 2000 جنيه.. شروط شقق إيجار الإسكان الاجتماعي وموعد الحجز

شقق الايجار التمليكي
شقق الايجار التمليكي
شقق الايجار التمليكي

طريقة عمل شركسية الحمام.. وصفة شهية بالصوص الأبيض والجوز

شركسية
شركسية
شركسية

فيديو

سامح يسري

سامح يسري : السوشيال ميديا قربتني من الناس .. والمسرح يحتاج دعماً حقيقيًا | فيديو

وفاء مكي

وفاء مكي لـ صدى البلد : فيلم "الأسير" يناقش قضية تخص الوطن العربي .. واستغرق تحضيره عامين | فيديو

كمال أبو رية

كمال أبو رية: نحتاج مسارح أكثر واكتشاف مواهب من الأقاليم.. وهذا رأيي في حق الأداء العلني |فيديو

شبيه حزلقوم

النسخة الأصلية… شبيه حزلقوم يظهر على أرض الواقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد