تبدأ من 250 ألف جنيه .. أشهر ‏5 سيارات مستعملة في السوق المصري

رغم الارتفاعات المتتالية في أسعار السيارات المستعملة، لا تزال هناك مجموعة من الطرازات الاقتصادية التي تحافظ على انتشارها داخل السوق المصري، بفضل اعتمادية محركاتها وتوافر قطع الغيار وانخفاض تكلفة الصيانة.

تسريبات جديدة .. كواليس التعديلات الثورية المنتظرة في هواتف Galaxy S27 ألفا روميو تكشف ملامح SUV الجديدة .. وموعد الإطلاق الرسمي في 2027 بمحرك كهربائي .. المواصفات الكاملة لـ ألفاروميو جونيور Elettrica Veloce

وفيما يلي أشهر ‏5 سيارات مستعملة في السوق المصري، تبدأ أسعارها من 250 ألف جنيه.

1- شيفروليه لانوس

تعتمد شيفروليه لانوس ‏ على محرك سعة 1500 سي سي مكون من 4 أسطوانات، يولد قوة 86 حصانًا وعزم دوران 128 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 4 سرعات في بعض الفئات، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 7 لترات لكل 100 كيلومتر.

تتراوح أسعار شيفروليه لانوس ‏موديلات 2010 إلى 2013 بين 250 و300 ألف جنيه، بحسب الحالة الفنية ومستوى التجهيزات.

2- هيونداي فيرنا

تأتي هيونداي فيرنا ‏بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي بقوة 106 أحصنة وعزم دوران 143 نيوتن متر، مع ناقل حركة يدوي 5 سرعات أو أوتوماتيك 4 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود حوالي 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

تبدأ أسعار هيونداي فيرنا ‏موديلات 2008 إلى 2012 من 290 ألف جنيه، وقد تصل إلى 380 ألف جنيه أو أكثر وفقًا للحالة والكماليات.

3- دايو نوبيرا 2

زودت السيارة دايو نوبيرا 2 ‏بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 106 أحصنة وعزم دوران 145 نيوتن متر، مع ناقل حركة يدوي 5 سرعات أو أوتوماتيك 4 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود نحو 7.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

تتراوح أسعار دايو نوبيرا 2 ‏موديلات 2005 إلى 2008 بين 250 و320 ألف جنيه، وفقًا للحالة العامة للسيارة.

4- شيفروليه أفيو

تعتمد شيفروليه أفيو ‏على محرك سعة 1500 سي سي يولد قوة 86 حصانًا وعزم دوران 128 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة يدوي 5 سرعات أو أوتوماتيك 4 سرعات، مع متوسط استهلاك وقود يبلغ نحو 7 لترات لكل 100 كيلومتر.

تبدأ أسعار شيفروليه أفيو ‏موديلات 2007 إلى 2010 من حوالي 300 ألف جنيه، بينما تتجاوز الفئات الأعلى تجهيزًا 350 ألف جنيه.

5- هيونداي أكسنت

تأتي هيونداي أكسنت ‏بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 110 أحصنة وعزم دوران 145 نيوتن متر، مع ناقل حركة يدوي 5 سرعات أو أوتوماتيك 4 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

تتراوح هيونداي أكسنت ‏أسعار موديلات 2007 إلى 2011 بين 300 و470 ألف جنيه، حسب الحالة الفنية ومستوى التجهيزات.