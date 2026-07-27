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مفاجأة في أسعار الذهب قبل قرار الفيدرالي وتراجع أسعار النفط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مفاجأة في أسعار الذهب قبل قرار الفيدرالي وتراجع أسعار النفط

ارتفاع عالمي في أسعار الذهب اليوم
ارتفاع عالمي في أسعار الذهب اليوم
رانيا أيمن

ارتفع الذهب اليوم الاثنين بعد أن أدى توقف القتال بين الولايات المتحدة وإيران إلى انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوى لها في أسبوع، مما هدأ المخاوف حيال التضخم قبل القرار الذي سيصدره مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ‌بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 4090.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1635 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.5 بالمئة إلى 4093 دولارا، وفقاً لرويترز.

سعر الذهب في مصر

وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، ما قلل من تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية على المشترين حائزي العملات الأخرى.
وقال بارت ميليك المسؤول عن سياسة السلع الأولية لدى شركة ⁠تي.دي للأوراق المالية "ما نراه بشكل أساسي هو انخفاض أسعار النفط من أكثر من 100 دولار الأسبوع الماضي إلى 90 دولارا، وهذا ما يدفع توقعات أسعار الفائدة نحو الانخفاض".
 

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية بالمئة إلى أدنى مستوى لها في أسبوع بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحفيين إن الولايات المتحدة تجري "محادثات جيدة" مع إيران "في الوقت الراهن".

وأوقفت الولايات المتحدة وإيران الضربات في مطلع الأسبوع بعد هجمات استمرت أسبوعين، مما أثار الآمال في التوصل إلى حل دبلوماسي من شأنه تهدئة الصراع والسماح باستئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز.
 

ويثير ارتفاع أسعار النفط ‌مخاوف ⁠في الأسواق بشأن التضخم واحتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ويعد الذهب عادة وسيلة للتحوط من التضخم، لكن جاذبيته تتضاءل مع ارتفاع أسعار الفائدة لأنه لا يدر عائدا.
 

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ويترقب المستثمرون حاليا قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في اجتماع يعقد يوم الأربعاء. وتشير أداة فيد ووتش ⁠التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن المتعاملين يتوقعون احتمالا نسبته 66 بالمئة أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنهم يتوقعون احتمالا 80 بالمئة تقريبا لرفعها في سبتمبر.

وينتظر المستثمرون أيضا بيانات نفقات ⁠الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر يونيو، وهي مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، والمقرر صدورها يوم الخميس، للحصول على مزيد من المؤشرات على السياسة النقدية.
 

سعر الجنيه الذهب في السعودية

وبالنسبة ⁠للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 58.94 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 2.7 بالمئة إلى 1631.42 دولار، وقفز البلاديوم 4.1 بالمئة إلى 1294.75 دولار.


 

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