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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يواصل التراجع .. ومفاجأة في سعر عيار 21

تراجع سعر الذهب اليوم
تراجع سعر الذهب اليوم
رانيا أيمن

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 27 يوليو 2026، مقارنة بمستوياتها المسجلة أمس الأحد، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5935.12 جنيه، منخفضًا بنحو 49.88 جنيه مقارنة بسعر أمس البالغ 5985 جنيهًا، بينما تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 399 جنيهًا ليسجل اليوم 47481 جنيهًا مقابل 47880 جنيهًا أمس.

وشملت الانخفاضات أيضًا أسعار الذهب عيار 24 وعيار 18 وعيار 14، إلى جانب تراجع سعر أوقية الذهب، لتشهد أسعار المعدن الأصفر هبوطًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بالأسعار المسجلة أمس.

تراجع أسعار الذهب 

وتراجع سعر الذهب عيار 24 بنحو 57 جنيهًا للجرام، ليسجل اليوم 6783 جنيهًا مقابل 6840 جنيهًا أمس.

فيما انخفض سعر الذهب عيار 21 بنحو 49.88 جنيه للجرام، ليسجل اليوم 5935.12 جنيه مقابل 5985 جنيهًا أمس.

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تراجع سعر الذهب عيار 18 بنحو 42.75 جنيه للجرام، ليسجل اليوم 5087.25 جنيه مقابل 5130 جنيهًا أمس.

انخفض سعر الذهب عيار 14 بنحو 33.25 جنيه للجرام، ليسجل اليوم 3956.75 جنيه مقابل 3990 جنيهًا أمس.

سعر الذهب في مصر

وتراجع سعر أوقية الذهب بنحو 1772.90 جنيه، لتسجل اليوم 210974.88 جنيه مقابل 212747.78 جنيه أمس.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 399 جنيهًا، ليسجل اليوم 47481 جنيهًا مقابل 47880 جنيهًا أمس.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 27 يوليو 2026

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6783 جنيهًا للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5935 جنيهًا للجرام.

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 5087 جنيهًا للجرام، بينما سجل وفق التحديث الدقيق نحو 5087.25 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3957 جنيهًا للجرام، بينما بلغ وفق التحديث الدقيق نحو 3956.75 جنيه.

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سجلت أوقية الذهب عيار 24 نحو 210975 جنيهًا.

بلغ سعر أوقية الذهب عيار 21 نحو 184603 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب، وزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 47481 جنيهًا.

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