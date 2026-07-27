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إجازة المولد النبوي 2026 .. الموعد الرسمي وحقيقة ترحيلها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

إجازة المولد النبوي 2026 .. الموعد الرسمي وحقيقة ترحيلها

إجازة المولد النبوي 2026.. الموعد الرسمي وحقيقة ترحيلها
إجازة المولد النبوي 2026.. الموعد الرسمي وحقيقة ترحيلها
عبد الفتاح تركي

تزايدت عمليات البحث عبر محركات البحث المختلفة خلال الساعات الأخيرة عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026، بالتزامن مع اقتراب هذه المناسبة الدينية التي تحظى بمكانة كبيرة لدى المسلمين، حيث يحرص كثيرون على معرفة موعد العطلة الرسمية، سواء للعاملين في الجهاز الإداري للدولة أو القطاعين العام وقطاع الأعمال العام، إلى جانب متابعة أي قرارات جديدة قد تصدر بشأن ترحيل الإجازة إلى يوم آخر، وهو ما جعل هذا الملف من أكثر الموضوعات بحثًا خلال الفترة الحالية.

ويحرص المسلمون في هذه المناسبة على الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقراءة سيرته العطرة، وإحياء المناسبة بوسائل مختلفة، في الوقت الذي يترقب فيه العاملون بالدولة الإعلان الرسمي عن موعد الإجازة وكيفية تطبيقها.

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موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026 في مصر

بحسب الأجندة الرسمية للعطلات، يحل المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، الموافق 12 ربيع الأول 1448 هجريًا، ويُعد هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويترقب المواطنون كل عام الإعلان الرسمي الخاص بالإجازات، نظرًا لما تمثله من فرصة للراحة أو ترتيب الالتزامات الأسرية والشخصية، خاصة عندما تتزامن مع منتصف الأسبوع أو نهايته.

هل يتم ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف 2026؟

يتصدر هذا السؤال اهتمامات المواطنين مع اقتراب المناسبة، إلا أنه حتى الآن لم يصدر مجلس الوزراء أي قرار رسمي بشأن ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف إلى يوم آخر، ولذلك يظل الموعد الرسمي للإجازة هو الأربعاء 26 أغسطس 2026، وذلك لحين صدور أي إعلان رسمي جديد.

وفي حال تطبيق سياسة ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس، كما حدث في بعض المناسبات الرسمية السابقة، فسيحصل الموظفون على عطلة ممتدة لمدة 3 أيام متتالية تشمل الخميس والجمعة والسبت، إلا أن هذا الأمر لا يزال مرهونًا بصدور قرار حكومي رسمي، ولم يتم الإعلان عنه حتى الآن.

الفئات التي تشملها إجازة المولد النبوي الشريف

تُمنح إجازة المولد النبوي الشريف باعتبارها إجازة رسمية مدفوعة الأجر للفئات التي حددتها الأجندة الرسمية، وتشمل:

  • العاملين في الوزارات.
  • العاملين في المصالح الحكومية.
  • العاملين في الهيئات العامة.
  • العاملين في وحدات الإدارة المحلية.
  • العاملين بشركات القطاع العام.
  • العاملين بقطاع الأعمال العام.

ويتم تطبيق الإجازة وفقًا للقرارات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، مع الالتزام بالقواعد المنظمة للإجازات الرسمية داخل كل جهة.

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر خلال 2026

بعد إجازة المولد النبوي الشريف، تتبقى مناسبة رسمية واحدة فقط خلال عام 2026، وفقًا للأجندة الرسمية، وهي:

  • الأربعاء 26 أغسطس 2026: إجازة المولد النبوي الشريف.
  • الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: إجازة عيد القوات المسلحة.
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لماذا يزداد البحث عن إجازة المولد النبوي الشريف؟

يرتفع الاهتمام بموعد إجازة المولد النبوي الشريف سنويًا مع اقتراب المناسبة، إذ يسعى المواطنون إلى معرفة موعد العطلة الرسمية، وما إذا كانت ستبقى في موعدها المحدد أو سيتم ترحيلها، خاصة في ظل تطبيق سياسة ترحيل بعض الإجازات الرسمية في مناسبات سابقة، وهو ما يدفع كثيرين إلى متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء لحسم موعد الإجازة بصورة نهائية.

كما يحرص العاملون في مختلف الجهات على متابعة أي تحديثات تتعلق بالإجازة لتنظيم مواعيد العمل والالتزامات الشخصية، بينما تبقى المرجعية الرسمية في هذا الشأن هي القرارات التي تعلنها الجهات المختصة.

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