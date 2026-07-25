موعد إجازة المولد النبوي 2026.. متى العطلة الرسمية للقطاعين العام والخاص؟

مع إشراقة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 2026، تتجه أنظار الملايين من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص نحو معرفة الموعد الرسمي للإجازة القادمة، حيث تأتي هذه المناسبة العطرة لتجمع بين البعد الروحاني السامي واستحضار قيم الرحمة والمحبة، وبين كونها عطلة مرتقبة يجدد فيها المواطنون طاقاتهم ويستمتعون بأجواء عائلية مميزة تُجسد الفرحة بهذه الذكرى المباركة.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

بحسب الحسابات الفلكية، يوافق المولد النبوي الشريف هذا العام يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، الموافق 12 ربيع الأول 1448 هجريًا.

ويعد الاحتفال بالمولد النبوي من الإجازات الرسمية التي تمنح للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص وفقًا للقرارات المنظمة لذلك.

هل يتم ترحيل إجازة المولد النبوي 2026؟

حتى الآن، لم تعلن الحكومة أي قرار بشأن نقل إجازة المولد النبوي الشريف إلى يوم آخر، ومن المنتظر صدور بيان رسمي خلال شهر أغسطس يحدد الموعد النهائي للإجازة.

وفي حال تطبيق سياسة ترحيل الإجازات إلى يوم الخميس، فمن المحتمل أن تصبح الإجازة يوم الخميس 27 أغسطس 2026، وهو ما يمنح العاملين الذين يحصلون على عطلة أسبوعية يومي الجمعة والسبت فرصة للاستفادة من عطلة متصلة تمتد لثلاثة أيام.



حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2026

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الاحتفال بالمولد النبوي، قائلة: «إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أمر مستحب شرعًا، وله أصل في القرآن الكريم والسنة النبوية».

وأضافت دار الإفتاء أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يتفق مع تعاليم الإسلام وأجمع عليه علماء الأمة، وهذه المناسبة تمثل فرصة لغرس القيم النبوية والتربية على الاقتداء بأخلاق النبي الكريم.

مناسبة دينية تحظى باهتمام واسع

يمثل المولد النبوي الشريف إحدى أبرز المناسبات التي تستعاد خلالها سيرة النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وما تحمله من قيم الرحمة والتسامح والإخلاص وحسن المعاملة، إلى جانب الأجواء الاحتفالية التي تشهدها مختلف المحافظات.







العطلات المتبقية في 2026

-الخميس 23 يوليو 2026: إجازة عيد ثورة 23 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف

-الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: إجازة عيد القوات المسلحة، وهي آخر الإجازات الرسمية خلال العام.