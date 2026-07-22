بين الأجواء الروحانية والعطلات الرسمية.. كل ما تريد معرفته عن المولد النبوي 2026

مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف، يتصدر موعد الإجازة الرسمية لعام 2026 قوائم الأكثر بحثًا بين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وتجسد هذه الذكرى العطرة مناسبة إيمانية استثنائية يحرص المصريون على إحيائها، حيث تتكامل العطلة الرسمية مع الأجواء الروحانية، واستحضار السيرة النبوية الشريفة، والاحتفاء بالقيم السامية لمولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.

موعد إجازة المولد النبوي 2026

من المقرر أن تحل إجازة المولد النبوي يوم الأربعاء 26 أغسطس المقبل، وفقًا لأجندة العطلات الرسمية لعام 2026، وبذلك تكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص.

وينص قانون الخدمة المدنية على أن الموظف يستحق إجازة بأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، كما يجوز تشغيل الموظف في هذه الأيام إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، على أن يحصل في هذه الحالة على أجر مضاعف أو إجازة بديلة، وفقا للضوابط القانونية المنظمة.

كما أنه من المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا بترحيل الإجازة من يوم الأربعاء 26 أغسطس إلى يوم الخميس 27 أغسطس، وفقًا للسياسة التي اتبعتها الحكومة في عدد من الإجازات الرسمية خلال السنوات الماضية، ما يمنح الموظفين إجازة لمدة 3 أيام متتالية «إجازة المولد النبوي، ويومي الجمعة والسبت».

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2026

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الاحتفال بالمولد النبوي، قائلة: «إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أمر مستحب شرعًا، وله أصل في القرآن الكريم والسنة النبوية».

وأضافت دار الإفتاء أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يتفق مع تعاليم الإسلام وأجمع عليه علماء الأمة، وهذه المناسبة تمثل فرصة لغرس القيم النبوية والتربية على الاقتداء بأخلاق النبي الكريم.

العطلات المتبقية في 2026

ويتبقى خلال عام 2026 3 إجازات رسمية يحصل عليها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص مدفوعة الأجر خلال الأشهر المقبلة، وتأتي هذه الإجازات في عدد من المناسبات الوطنية والدينية المختلفة، ويمكن الإشارة إليها كالتالي:

- الخميس 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو.

- الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف.

- الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.