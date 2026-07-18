قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية
لابورت يثير الجدل قبل النهائي ويطالب بتحكيم حازم أمام الأرجنتين
تركي آل الشيخ يعلق على فيديو إبراهيم الصعيدي: “حابب أقابله”
موعد نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين والقنوات الناقلة
بدعة أم سنة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الاحتفال بالمولد النبوي
سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية الآن
بيان هام من الجيش الإيراني عن استهداف قواعد ومراكز أمريكية في الأردن
نادي تركي يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع محمد صلاح.. ما الجديد؟
شريف منير يحيي حفلة «نوستالجيا» في الأوبرا.. ويعد الجمهور بأغاني ومفاجآت
أخطر آفات اللسان.. تعرف على كيفية التخلص من الغيبة والنميمة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 18-7-2026
الجيش الكويتي يعلن تصدى الدفاعات الجوية لهجمات طائرات مسيّرة إيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بدعة أم سنة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الاحتفال بالمولد النبوي

الاحتفال بالمولد النبوي
الاحتفال بالمولد النبوي
محمد شحتة

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مِن أفضل الأعمال وأعظم القربات وأجلِّ الطاعات؛ لما فيه مِن التعبير عن الحب والفرح بمولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو أصلٌ مِن أصول الإيمان.

واستشهدت دار الإفتاء، في فتوى عن كيفية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بما روي عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» أخرجه الشيخان.

الاحتفال بالمولد النبوي

وقالت دار الإفتاء إن المراد مِن الاحتفال بذكرى المولد النبوي: تجمع الناس على ذكره، والإنشاد في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وقراءة سيرته العطرة، والتَّأسي به، وإطعام الطعام على حبه، والتصدق على الفقراء، والتوسعة على الأهل والأقرباء، والبر بالجار والأصدقاء؛ إعلانًا لمحبته، وفرحًا بظهوره وشكرًا لله تعالى على منته بولادته، وليس ذلك على سبيل الحصر والاختزال، بل هو لبيان الواقع وسَوْقِ المثال.

وقد نصَّ جمهور العلماء على أنه يُنْدَبُ تعظيم يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإبراز الشكر له؛ وذلك بصيامه والإكثار مِن الذكر والدعاء والعبادة وقراءة القرآن ونحو ذلك من مظاهر الشكر والتعبد لله احتفاءً بمولده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما جرى عليه عمل أهل الأمصار.

كما حكى مفتي مكة المكرمة قطب الدين النهروالي الحنفي، فقال: ويُزار في الليلة الثانية عشر من شهر ربيع الأول كل عام، فيجتمع الفقهاء والأعيان على نظام المسجد الحرام والقضاة الأربعة بمكة المشرفة بعد صلاة المغرب بالشموع الكثيرة والمفرغات والفوانيس والمشاعل، وجميع المشايخ مع طوائفهم بالأعلام الكثيرة، ويخرجون من المسجد إلى سوق الليل، ويمشون فيه إلى محل المولد الشريف بازدحام.. ويأتي الناس من البدو والحضر وأهل جدة وسكان الأودية في تلك الليلة، ويفرحون بها، وكيف لا يفرح المؤمنون بليلة ظهر فيها أشرف الأنبياء ، وكيف لا يجعلونه عيدًا من أكبر أعيادهم].

كما ردَّ على المنكرين على ذلك تحت دعوى أنَّ ذلك لا يصحّ شرعًا وأنه بدعة لم تُحْكَ عن السلف؛ بأنه: [بدعة حسنة، تتضمن تعظيم النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر والدعاء والعبادة وقراءة القرآن، وقد أشار النبي إلى فضيلة هذا الشهر العظيم؛ بقوله للذي سأله عن صوم يوم الإثنين: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ»، فتشريف هذا اليوم متضمن لتشريف هذا الشهر الذي هو فيه، فينبغي أنْ يحترم غاية الاحترام؛ ليشغله بالعبادة والصيام والقيام، ويُظهِرَ السرور فيه بظهور سيد الأنام.

المولد النبوي الاحتفال بالمولد النبوي كيفية الاحتفال بالمولد النبوي هل الاحتفال بالمولد بدعة مظاهر الاحتفال بالمولد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

الجرام يخسر 1850 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

استلمته 15 كيلو وبقى 20 | فيديو الموز يثير ضجة واسعة .. ونقيب الفلاحين يكشف الحقيقة العلمية

حيوان غامض في الفيوم

حيوان غامض يثير الجدل في الفيوم والطب البيطري يكشف حقيقته.. ما القصة؟

السعودية

السعودية.. صفارات إنذار في الخرج وينبع عقب رصد صواريخ قادمة من إيران

أحمد العوضي ومحمد إمام

الإيرادات بالأونطة.. أحمد العوضي يدخل في حرب كلامية مع محمد إمام

الزمالك

الزمالك لن يشارك في دوري أبطال أفريقيا في حالة واحدة.. ما هي؟

القيادة المركزية الامريكية

خطف جنود أمريكيين.. بيان عاجل من القيادة المركزية الأمريكية

الحكومة

تأمينات ومعاشات للديلفري والعمالة غير المنتظمة بتوجيهات الرئيس السيسي.. الحكومة تزف بشرى للملايين

ترشيحاتنا

جومانا مراد

جومانا مراد: يسرا إنسانة بمعنى الكلمة وتهتم بالجميع

الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية طارق البشبيشي

طارق البشبيشي: صعود الأحزاب القومية قد يغير موقف أوروبا من جماعة الإخوان

الخيانة الزوجية

محامٍ يوضح الحقيقة القانونية: «الخيانة الزوجية» ليست جريمة.. والزنا وصف ينظمه القانون

بالصور

هل يمكن تجميد البطاطس بعد تقشيرها؟.. الطريقة الصحيحة للحفاظ على الطعم والقوام

هل يمكن تجميد البطاطس بعد تقشيرها؟
هل يمكن تجميد البطاطس بعد تقشيرها؟
هل يمكن تجميد البطاطس بعد تقشيرها؟

أخطاء عند قلي البطاطس تجعلها تمتص الزيت.. تجنبيها لتحصلي على قرمشة مثالية

أخطاء عند قلي البطاطس تجعلها تمتص الزيت.. تجنبيها لتحصلي على قرمشة مثالية
أخطاء عند قلي البطاطس تجعلها تمتص الزيت.. تجنبيها لتحصلي على قرمشة مثالية
أخطاء عند قلي البطاطس تجعلها تمتص الزيت.. تجنبيها لتحصلي على قرمشة مثالية

نجاح كبير لمهرجان المسرح الروماني.. محمد شاكر والشامي يتألقان بالساحل

الشامي - محمد فضل شاكر
الشامي - محمد فضل شاكر
الشامي - محمد فضل شاكر

كيف تعرفين أن الدجاج نضج تمامًا؟.. 6 علامات لا تخطئينها قبل التقديم

كيف تعرفين أن الدجاج نضج تمامًا؟
كيف تعرفين أن الدجاج نضج تمامًا؟
كيف تعرفين أن الدجاج نضج تمامًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد