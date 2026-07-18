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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نجاح كبير لمهرجان المسرح الروماني.. محمد شاكر والشامي يتألقان بالساحل

الشامي - محمد فضل شاكر
الشامي - محمد فضل شاكر
سعيد فراج

أحيا النجوم محمد فضل شاكر والشامي شاكر ثاني حفلات المسرح الروماني بالساحل الشمالي وسط حضور الالاف من الجمهور الذي توافد علي مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

قدم كلاهما خلال الحفل الذي نظمه محمد منصور والمنتج مارسيل الزغبي باقة من اغانيهم التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل محبيهم في ليلة استثنائية تؤكد علي نجاح المهرجان.

حفلات مهرجان المسرح الروماني 

ويستضيف المسرح في 24 يوليو النجم المصري تامر عاشور، الذي يواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز نجوم الأغنية الرومانسية في العالم العربي، في حفل يُنتظر أن يشهد حضوراً جماهيرياً واسعاً.

وفي 31 يوليو، تتجه الأنظار إلى ليلة الغناء الشعبي مع نجوم هذا اللون الغنائي رضا البحراوي ورحمة محسن وأحمد شيبة، في سهرة جماهيرية تحمل الكثير من الحماس والطاقة.

ويشهد 6 أغسطس حفلاً استثنائياً سيتم الإعلان عن تفاصيله قريباً، ليشكل مفاجأة سارة للجمهور ورواد الموسم الفني في الساحل الشمالي.

أما في 14 أغسطس، فيلتقي عشاق الطرب والرومانسية مع النجمة الذهبية نوال الزغبي وملك الرومانسية وائل جسار، في أمسية تجمع نجمين يتمتعان بجماهيرية واسعة وحضور راسخ لدى الجمهور المصري والعربي.

ويعود المسرح ليستقبل في 21 أغسطس النجم رامي عياش والنجمة روبي في حفل يجمع بين الأغنية العصرية والاستعراضات المميزة، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير.

ويُختتم الموسم في 28 أغسطس بحفل ضخم للنجم رامي صبري، ليكون مسك الختام لسلسلة من السهرات الفنية التي تعيد للمسرح الروماني مكانته كواحد من أبرز الوجهات الترفيهية والثقافية في المنطقة.

محمد فضل شاكر فضل شاكر الشامي المسرح الروماني الساحل الشمالي

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نجاح كبير لمهرجان المسرح الروماني.. محمد شاكر والشامي يتألقان بالساحل

الشامي - محمد فضل شاكر
الشامي - محمد فضل شاكر
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