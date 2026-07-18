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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نانسي عجرم تروّج لجولتها العالمية بإطلاق الفيديو الرسمي

النجمة نانسي عجرم
النجمة نانسي عجرم
أوركيد سامي

أشعلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حماس جمهورها بعد طرح الفيديو الرسمي الخاص بجولتها العالمية الجديدة «Nancy 11 World Tour»، في خطوة ترويجية تزامنت مع النجاح الذي يحققه ألبومها الجديد »، وتحديدًا أغنية «حب بالجو» التي حصدت تفاعلًا واسعًا منذ إطلاقها على مختلف المنصات الموسيقية.

وحرصت نانسي عجرم من خلال الفيديو على تقديم لمحة مميزة عن الأجواء المنتظرة في جولتها العالمية، حيث تضمن مشاهد من العروض الحية واللحظات المليئة بالحماس والتفاعل الجماهيري، إلى جانب لقطات تعكس الطاقة الإيجابية والاستعراضات الموسيقية التي اشتهرت بها حفلاتها على مدار سنوات طويلة.

ويأتي إطلاق الفيديو ضمن الحملة الترويجية لألبوم «Nancy 11»، الذي يمثل محطة جديدة في مسيرة نانسي عجرم الفنية، إذ يضم مجموعة من الأغنيات التي تجمع بين الموسيقى العصرية والطابع الغنائي الذي ارتبط باسمها، في محاولة لتقديم تجربة موسيقية متجددة تلبي تطلعات جمهورها في العالم العربي وخارجه.

وتواصل أغنية «حب بالجو» تحقيق نسب استماع ومشاهدة مرتفعة، لتصبح واحدة من أبرز أغنيات الألبوم، حيث لاقت إشادة واسعة من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بفضل إيقاعها الحيوي وأسلوبها الغنائي المختلف.

وشهد الفيديو الترويجي مشاركة عدد من الأسماء البارزة في مجال الإنتاج الفني، إذ تولى غي أسمر الإدارة الإبداعية، بينما أشرف الأخوان AB Brothers على تصميم ومزج الصوت، فيما قدم روجيه أبي عقل التعليق الصوتي، وتولى جمال جعفر إنتاج المحتوى، وقاد الموسيقي باسم رزق الفرقة الموسيقية المصاحبة للعروض الحية.

كما نفذ إلياس أبكار عمليات التصوير والمونتاج، ليخرج الفيديو بصورة بصرية حديثة تعكس هوية نانسي عجرم الفنية وتبرز أجواء الجولة العالمية المنتظرة.

وتعيش نانسي عجرم خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني المكثف، إذ تواصل الترويج لألبومها الجديد بالتزامن مع الاستعداد لانطلاق جولتها العالمية، والتي من المنتظر أن تشمل عددًا كبيرًا من المدن والعواصم حول العالم.

ومن المتوقع أن تعلن نانسي خلال الفترة المقبلة تفاصيل محطات الجولة ومواعيد الحفلات رسميًا، وسط ترقب كبير من جمهورها، الذي ينتظر لقاءها على المسرح والاستماع إلى أغنيات ألبومها الجديد لأول مرة ضمن العروض الحية.


 

النجمة نانسي عجرم اخبار الفن نجوم الفن Nancy 11

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