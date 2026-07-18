جومانا مراد: يسرا إنسانة بمعنى الكلمة وتهتم بالجميع

أعربت الفنانة جومانا مراد عن تقديرها الكبير للفنانة يسرا، مؤكدة أنها تتمتع بصفات إنسانية مميزة، وتحرص دائمًا على دعم من حولها والاهتمام بهم.

وقالت جومانا مراد، خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن أكثر ما يلفت انتباهها في شخصية يسرا هو اهتمامها الدائم بالآخرين، مضيفة أنها تحرص على السؤال عن الجميع ومتابعة أحوالهم باستمرار.

وأكدت أن يسرا تمتلك قلبًا كبيرًا وروحًا محبة، مشيرة إلى أنها تتساءل دائمًا عن قدرتها على الاهتمام بكل من حولها.

وتابعت: "يسرا إنسانة بمعنى الكلمة"، وهو ما يجعلها تحظى بمحبة واحترام الجميع داخل الوسط الفني وخارجه.