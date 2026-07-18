إيمي سمير غانم تعود إلى السينما بعد غياب 10 سنوات بفيلم «مثلجين خطر»

تستعد الفنانة إيمي سمير غانم لاستئناف نشاطها السينمائي من جديد، بعد ابتعاد دام نحو 10 سنوات عن تقديم بطولة الأفلام، وذلك من خلال فيلم جديد يحمل عنوان «مثلجين خطر»، لتسجل به عودتها الرسمية إلى شاشة السينما بعد آخر أعمالها عام 2016.

وكشف المؤلف أمجد الشرقاوي، خلال تصريحات إعلامية ، عن تعاقد إيمي سمير غانم مع المنتج أحمد السبكي على بطولة الفيلم، معربًا عن سعادته الكبيرة بالتعاون معها في هذا المشروع، مؤكدًا أن العمل ينتمي إلى الأعمال الكوميدية، ويجري حاليًا استكمال التحضيرات الخاصة به.

وأوضح الشرقاوي أن سيناريو الفيلم تمت كتابته بالتعاون مع المؤلف شادي محسن، الذي شاركه العديد من الأعمال السابقة، مشيرًا إلى أن فريق العمل لا يزال في مرحلة الإعداد، ولم يتم حتى الآن الاستقرار على اسم المخرج أو الإعلان عن باقي أبطال الفيلم، تمهيدًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

وتأتي عودة إيمي إلى السينما بعد سنوات اكتفت خلالها بالظهور كضيفة شرف في عدد من الأفلام، دعمت من خلالها زوجها الفنان حسن الرداد وشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم، دون أن تقدم بطولة سينمائية جديدة.

وكان آخر أفلام إيمي سمير غانم هو فيلم «عشان خارجين» الذي عُرض عام 2016، وشاركها بطولته حسن الرداد، وحقق وقتها نجاحًا جماهيريًا، كما ضم نخبة من النجوم، من بينهم بيومي فؤاد، وطاهر أبو ليلة، وضياء الميرغني، ومحمد علي رزق.

وخلال فترة ابتعادها عن البطولة السينمائية، ظهرت إيمي كضيفة شرف في أكثر من عمل، أبرزها فيلم «البدلة» عام 2018، وفيلم «بلوموندو» عام 2023، ثم فيلم «روكي الغلابة» عام 2025، حيث لاقت مشاركاتها تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

ولا يقتصر نشاط إيمي سمير غانم على السينما فقط، إذ تعيش حاليًا حالة من الانتعاش الفني، حيث تستعد أيضًا للعودة إلى الدراما التلفزيونية في موسم ، من خلال الجزء الثاني من مسلسل «نيللي وشريهان»، الذي يجمعها مجددًا بشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم، في عمل ينتظره الجمهور بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.