طقس الأسبوع.. ارتفاع في الحرارة وشبورة مائية كثيفة بهذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الأحد 19 يوليو وحتى الخميس 23 يوليو 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة العظمى تتراوح ما بين 31 و32 درجة مئوية على السواحل الشمالية، وبين 37 و38 درجة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تسجل محافظات جنوب البلاد ما بين 39 و44 درجة مئوية.

وأضافت أن الطقس يكون معتدلًا ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يتحول إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب المناطق، في حين يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، ويصبح مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الليل.

شبورة مائية ورياح متقطعة

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة في الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

كما أشارت إلى نشاط للرياح على فترات متقطعة في عدد من المناطق، لافتة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات أعلى من المسجلة في الظل.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع

الأحد 19 يوليو

* القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39.

* السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35.

* شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42.

* جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45.

الاثنين 20 يوليو

* القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39.

* السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35.

* شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43.

* جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45.

الثلاثاء 21 يوليو

* القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39.

* السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34.

* شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41.

* جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44.

الأربعاء 22 يوليو

* القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 39.

* السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35.

* شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41.

* جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44.

الخميس 23 يوليو

* القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 40.

* السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35.

* شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42.

* جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44