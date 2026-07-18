الجيش الإيراني يهاجم عدد من القواعد الأمريكية في الكويت

أعلن الجيش الإيراني استهدافه وبإستخدام طائرات مسيّرة هجومية مستودع ذخيرة للقوات الأميركية في معسكر العديري في الكويت.

وقال الجيش الإيراني أيضا : استهدفنا بطائرات مسيّرة مباني القيادة ومستودعات الذخيرة في قاعدة علي السالم وعدد من الجسور الحيوية في الكويت.

وزاد الجيش الإيراني في بيان له : استهدفنا خزانات الوقود التابعة للقوات الأمريكية في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن

وأكمل الجيش الإيراني : استهدفنا معسكرات وقواعد أمريكية في الكويت والأردن.

وختم الجيش الإيراني بيانه : استهدفنا خزانات الوقود التابعة للقوات الأميركية في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن