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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الإيراني يهاجم عدد من القواعد الأمريكية في الكويت

قاعدة أمريكية - أرشيفي
قاعدة أمريكية - أرشيفي
محمود نوفل

أعلن  الجيش الإيراني استهدافه وبإستخدام  طائرات مسيّرة هجومية مستودع ذخيرة للقوات الأميركية في معسكر العديري في الكويت.

وقال الجيش الإيراني أيضا   : استهدفنا بطائرات مسيّرة مباني القيادة ومستودعات الذخيرة في قاعدة علي السالم وعدد من الجسور الحيوية في الكويت.

وزاد الجيش الإيراني في بيان له : استهدفنا خزانات الوقود التابعة للقوات الأمريكية في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن

وأكمل الجيش الإيراني : استهدفنا معسكرات وقواعد أمريكية في الكويت والأردن.

وختم الجيش الإيراني بيانه :  استهدفنا خزانات الوقود التابعة للقوات الأميركية في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن

الجيش الإيراني الكويت الأردن قواعد عسكرية إيرانية قاعدة علي السالم

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