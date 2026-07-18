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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بطل الشهامة في الغربية.. قفز في الترعة لإنقاذ أسرة داخل ملاكي ..صور

سقوط سيارة ملاكي في مياه ترعة بالغربية
سقوط سيارة ملاكي في مياه ترعة بالغربية
الغربية أحمد علي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك بمحافظة الغربية منذ قليل فيديو يجسد ملحمه بطولية لشاب قفز في مياه ترعة القاصد بعدما انقلبت سيارة ملاكي بداخلها أسرة جراء حادث تصادم بسيارة اخري بنطاق قرية دفرة بمركز طنطا بطريق "القاهرة -الاسكندرية " الزراعي وهو ما لاقي استحسان رواد جروبات السوشيال ميديا واشادوا ببطولة الشاب وتضحيته بحياته من أجل السعي وراء انقاذ الأسرة بالكامل من الغرق وخطر الموت .

تفاصيل الواقعة 

"قفزت في الترعة لإنقاذ أسرة داخل سيارة ملاكي ولم أهاب الموت" بتلك الكلمات أعرب الشاب الثلاثيني احمد مجدي ندا البنا ابن قرية إبشواي بمركز قطور وبطل الشهامة لافتا بقوله في تصريحات صحفية:"كنت متجها للسفر وفوجئت بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي أحدهما سقطت في مياه الترعة ووجدت نفسي اقفز من أجل إخراج من بداخلها وإنقاذ حياته" .

إنقاذ حياة أسرة كاملة 


وتابع بطل الشهامة "البنا" بقوله "الحمد لله ربنا اكرمني بتحطيم زجاج واجهه السيارة الملاكي وفتح أبوابها وإخراج رجل وابنته ورفعهم إلي أحدي ضفاف الترعة وسط تحفيز كبير من المارة ورواد الطريق الزراعي" .


كما أعرب الشاب البطل عن سعادته البالغة بقوله "الحمد لله تعلمت السباحة من صغري وده مكني اكتر من إنجاز مهمه الانسانيه في انقاذ حياة الأسرة من داخل السيارة الملاكي " .

مطالب بتكريم محافظ الغربية 

الجدير بالذكر أن الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك طالبوا اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية بأهمية تكريم الشاب لمساهمته وبطولته الإنسانية في انقاذ حياة أسرة بأكملها ونقلت علي أثرها بواسطة سيارات الإسعاف إلي طوارىء مستشفي طنطا العام.

اخبار محافظة الغربية بطل ينقذ أسرة سيارة ملاكي ترعة سقطت دفرة احمد البنا إبشواي قطور

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