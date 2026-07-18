السعودية.. صفارات إنذار في الخرج وينبع عقب رصد صواريخ قادمة من إيران

أُطلقت المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ بالسعودية تنبيهًا في محافظتي الخرج وينبع للتحذير من خطر محتمل، متضمّنًا تعليمات فورية بضرورة اتباع الإرشادات المعلنة لضمان السلامة.

ووفق الإعلام السعودي فقد سُمع دوي صفارات الإنذار في الخرج وينبع عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران

ولاحقا ؛ أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ موجة جديدة من الضربات الصاروخية استهدفت مواقع داخل إيران، في تصعيد جديد للمواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، وسط استمرار التوترات الإقليمية والمخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، في بيان، إن القوات الأمريكية شنت هجمات صاروخية على أهداف قالت إنها مرتبطة بقدرات عسكرية إيرانية، وذلك في إطار العمليات التي تنفذها الولايات المتحدة ردًا على ما تصفه بالتهديدات التي تستهدف قواتها ومصالحها في المنطقة.





وأكدت القيادة المركزية أن الضربات تهدف إلى تقليص القدرات العسكرية التي ترى واشنطن أنها تشكل تهديدًا لقواتها وحلفائها، مشددة على أن الجيش الأمريكي "سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن القوات الأمريكية وحماية المصالح الأمنية للولايات المتحدة في المنطقة".