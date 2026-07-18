قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نانسي عجرم تروّج لجولتها العالمية بإطلاق الفيديو الرسمي
وليد صلاح عبداللطيف: يجب استغلال شخصية محمد صلاح وتجديد عقد حسام حسن
ترامب: ما فعله ميسي كان عبقريًا لا يُصدق.. ورونالدو يمتلك موهبة استثنائية
مدرب إسبانيا: نملك الثقة لخوض نهائي كأس العالم ونحترم قوة الأرجنتين
السعودية.. صفارات إنذار في الخرج وينبع عقب رصد صواريخ قادمة من إيران
ترامب يدعو لاستضافة كأس العالم ويقترح تنظيمها بين أمريكا والصين
فنزويلا .. ارتفاع ⁠ضحايا ​الزلزالين ​إلى 5069 ​قتيلا
آخر تحديث لأشهر عيار ذهب الآن في مصر بمحلات الصاغة
دعاء الفجر مكتوب ومستجاب.. أدعية صلاة الفجر للرزق الفرج وتيسير الأمور
تأمينات ومعاشات للديلفري والعمالة غير المنتظمة بتوجيهات الرئيس السيسي.. الحكومة تزف بشرى للملايين
هل شرب الماء فور الاستيقاظ مفيد للصحة؟.. الحقيقة كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب إسبانيا: نملك الثقة لخوض نهائي كأس العالم ونحترم قوة الأرجنتين

منتخب أسبانيا
منتخب أسبانيا
رباب الهواري

أكد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، أن فريقه يستعد لخوض نهائي جديد بثقة كبيرة، مشيرًا إلى أن هذه المباراة تمثل النهائي التاسع في مسيرته التدريبية إذا أُخذت بطولات الفئات السنية في الاعتبار. 

وأوضح أن النجاح يتحقق بالعمل المستمر، حتى في الأوقات التي لا تسير فيها الأمور كما هو مخطط لها، مؤكدًا أن وجود جهاز ولاعبين يقدمون الدعم والثقة يعد من أهم عوامل النجاح


وتحدث مدرب إسبانيا عن خصوصية البطولة الحالية، موضحًا أن الجهاز الفني ناقش منذ شهر مايو جميع الظروف المتعلقة بالرطوبة ودرجات الحرارة والسفر وطرق الاستشفاء، مؤكدًا أن الجميع تعامل مع تلك التحديات بروح إيجابية. وأضاف أن بعض التعديلات، مثل فترات التوقف لشرب المياه أو الاستراحة الطويلة بين الشوطين، قد تصبح جزءًا طبيعيًا من كرة القدم 

وشدد دي لا فوينتي على أن مواجهة منتخب الأرجنتين تتطلب شخصية قوية وثقة كبيرة، مؤكدًا أن المنتخبين يمتلكان عقلية الانتصار، وأن المباراة ستحسمها التفاصيل والقدرة على استغلال الفرص. كما رفض وصف أسلوب لعب الأرجنتين بأنه “قذر”، مؤكدًا احترامه الكبير لبطل العالم، ومشيرًا إلى أن كل منتخب يعتمد على الأسلوب الذي يناسبه.

وكشف مدرب إسبانيا أن لامين يامال تعرض لكدمة قوية في الفخذ، لكن حالته تحسنت بشكل كامل بعد حصوله على الراحة، وأصبح جاهزًا للمشاركة في النهائي. كما أشاد بالمدرب المخضرم فيسنتي ديل بوسكي، مؤكدًا أنه يحرص على تقديم النصائح والخبرات التي تساعد المنتخب في التعامل مع المباريات الكبرى.

وعن كيفية إيقاف ليونيل ميسي، أوضح دي لا فوينتي أنه سبق أن واجهه عندما كان مدربًا لإشبيلية، وتمكن فريقه من الحد من خطورته لفترة طويلة، لكن تغيير اللاعب المكلف برقابته أدى إلى استقبال أربعة أهداف. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إسبانيا لن تركز على ميسي وحده، بل ستتعامل مع جميع عناصر القوة في المنتخب الأرجنتيني، مشيدًا في الوقت نفسه بعلاقته الطيبة مع ليونيل سكالوني القائمة على الاحترام المتبادل، رغم رغبة كل طرف في التتويج بلقب كأس العالم


 

منتخب اسبانيا اخبار الرياضة الارجنتين كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى زيكو و والدته وزوجته

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

سعر الذهب

الجرام يخسر 1850 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

استلمته 15 كيلو وبقى 20 | فيديو الموز يثير ضجة واسعة .. ونقيب الفلاحين يكشف الحقيقة العلمية

حيوان غامض في الفيوم

حيوان غامض يثير الجدل في الفيوم والطب البيطري يكشف حقيقته.. ما القصة؟

منتخب إسبانيا

قناة مفتوحة تنقل مباراة نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا

التموين

62 مليون شخص .. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين| تفاصيل

أحمد العوضي ومحمد إمام

الإيرادات بالأونطة.. أحمد العوضي يدخل في حرب كلامية مع محمد إمام

القيادة المركزية الامريكية

خطف جنود أمريكيين.. بيان عاجل من القيادة المركزية الأمريكية

ترشيحاتنا

يسري جبر

يسري جبر: النبي شارك الصحابة العمل في غزوة الأحزاب وحمل التراب بيديه

منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة

تقديرا لجهوده المتميزة.. الإيسيسكو تكرم الدكتور أيمن عاشور الرئيس السابق لمؤتمرها العام

الدكتور محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف السابق: لا حكم للشاكي حتى يُسمع الطرف الآخر مهما بلغت دموعه

بالصور

هل شرب الماء فور الاستيقاظ مفيد للصحة؟.. الحقيقة كاملة

هل شرب الماء فور الاستيقاظ مفيد؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء فور الاستيقاظ مفيد؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء فور الاستيقاظ مفيد؟ الحقيقة كاملة

علامات ارتفاع السكر التي تظهر أثناء النوم

علامات ارتفاع السكر التي تظهر أثناء النوم
علامات ارتفاع السكر التي تظهر أثناء النوم
علامات ارتفاع السكر التي تظهر أثناء النوم

طريقة عمل التاكو المكسيكي الأصلي في المنزل.. وصفة سهلة بمذاق المطاعم

طريقة عمل التاكو المكسيكي
طريقة عمل التاكو المكسيكي
طريقة عمل التاكو المكسيكي

برج الحمل حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. فرصة لإثبات قدراتك

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد