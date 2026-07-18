مدرب إسبانيا: نملك الثقة لخوض نهائي كأس العالم ونحترم قوة الأرجنتين

أكد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، أن فريقه يستعد لخوض نهائي جديد بثقة كبيرة، مشيرًا إلى أن هذه المباراة تمثل النهائي التاسع في مسيرته التدريبية إذا أُخذت بطولات الفئات السنية في الاعتبار.

وأوضح أن النجاح يتحقق بالعمل المستمر، حتى في الأوقات التي لا تسير فيها الأمور كما هو مخطط لها، مؤكدًا أن وجود جهاز ولاعبين يقدمون الدعم والثقة يعد من أهم عوامل النجاح



وتحدث مدرب إسبانيا عن خصوصية البطولة الحالية، موضحًا أن الجهاز الفني ناقش منذ شهر مايو جميع الظروف المتعلقة بالرطوبة ودرجات الحرارة والسفر وطرق الاستشفاء، مؤكدًا أن الجميع تعامل مع تلك التحديات بروح إيجابية. وأضاف أن بعض التعديلات، مثل فترات التوقف لشرب المياه أو الاستراحة الطويلة بين الشوطين، قد تصبح جزءًا طبيعيًا من كرة القدم

وشدد دي لا فوينتي على أن مواجهة منتخب الأرجنتين تتطلب شخصية قوية وثقة كبيرة، مؤكدًا أن المنتخبين يمتلكان عقلية الانتصار، وأن المباراة ستحسمها التفاصيل والقدرة على استغلال الفرص. كما رفض وصف أسلوب لعب الأرجنتين بأنه “قذر”، مؤكدًا احترامه الكبير لبطل العالم، ومشيرًا إلى أن كل منتخب يعتمد على الأسلوب الذي يناسبه.

وكشف مدرب إسبانيا أن لامين يامال تعرض لكدمة قوية في الفخذ، لكن حالته تحسنت بشكل كامل بعد حصوله على الراحة، وأصبح جاهزًا للمشاركة في النهائي. كما أشاد بالمدرب المخضرم فيسنتي ديل بوسكي، مؤكدًا أنه يحرص على تقديم النصائح والخبرات التي تساعد المنتخب في التعامل مع المباريات الكبرى.

وعن كيفية إيقاف ليونيل ميسي، أوضح دي لا فوينتي أنه سبق أن واجهه عندما كان مدربًا لإشبيلية، وتمكن فريقه من الحد من خطورته لفترة طويلة، لكن تغيير اللاعب المكلف برقابته أدى إلى استقبال أربعة أهداف. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إسبانيا لن تركز على ميسي وحده، بل ستتعامل مع جميع عناصر القوة في المنتخب الأرجنتيني، مشيدًا في الوقت نفسه بعلاقته الطيبة مع ليونيل سكالوني القائمة على الاحترام المتبادل، رغم رغبة كل طرف في التتويج بلقب كأس العالم



