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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد السبكي: بدء تصوير نيللي وشريهان 2 في سبتمبر.. وأجهز فيلم ملك الغابة

أحمد السبكي
أحمد السبكي
محمد سعيد

كشف المنتج أحمد السبكي، تفاصيل أعماله الفنية التي يحضر لها خلال الفترة المقبلة. 

وقال أحمد السبكي، في تصريح لموقع صدى البلد، إنه من المنتظر أن يبدأ تصوير الجزء الثاني من مسلسل نيللي وشريهان، في شهر سبتمبر المقبل، تمهيدا لعرضه في موسم دراما رمضان 2027. 

وأشار أحمد السبكي، أنه يتم الآن العمل على التحضيرات النهائية، قبل بدء تصوير فيلم ملك الغابة بطولة الفنان هشام ماجد، والفنانة هنا الزاهد، وإخراج مها أبو عوف. 

أعمال المنتج أحمد السبكي

ويعرض للمنتج أحمد السبكي، فيلم شمشون ودليلة لـ الفنان أحمد العوضي، والفنانة مي عمر، في دور العرض السينمائية خلال الفترة الحالية. 

فيلم شمشون ودليلة

وتدور أحداث فيلم «شمشون ودليلة» في إطار يجمع بين الأكشن والإثارة، حول فتاة تعمل في ملهى ليلي يرتاده عدد من الأثرياء، تستغل جمالها وذكاءها للإيقاع بزبائنها وسرقتهم، قبل أن تتعقد الأحداث مع شخصية يجسدها أحمد العوضي، لتدخل في سلسلة من المفاجآت والصراعات.

أبطال فيلم شمشون ودليلة

وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج رؤوف السيد  ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي ومي عمر كل من خالد الصاوي، محمد ثروت ، عصام السقا، أحمد الرافعي ، أحمد عصام السيد، ريتال عبد العزيز ، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من ضيوف الشرف. 

فيلم شمشون ودليلة أبطال فيلم شمشون ودليلة المنتج أحمد السبكي مسلسل نيللي وشريهان 2 مسلسلات رمضان

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