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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صلاح حسب الله: مصر ساهمت في تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران

صلاح حسب الله
صلاح حسب الله
محمد البدوي

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المفكر السياسي والمتحدث السابق باسم مجلس النواب، أن الأجهزة المصرية أدت دورًا بارزًا في دعم جهود التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، من خلال تحركات دبلوماسية وأمنية استهدفت احتواء التوتر وتهيئة الأجواء أمام الحوار، في إطار حرص القاهرة على حماية أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

التمسك بثوابت الأمن القومي المصري والعربي

وأوضح حسب الله، خلال لقائه ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تبنت نهجًا متوازنًا يقوم على الحكمة والتهدئة، مع التمسك بثوابت الأمن القومي المصري والعربي، مؤكدًا أن مصر كانت حاضرة بقوة في مختلف الاتصالات الرامية إلى منع اتساع دائرة الصراع.

وأشار إلى أن مؤسسات الدولة المعنية، وفي مقدمتها أجهزة الأمن القومي والمخابرات المصرية، ساهمت في تهيئة مناخ يسمح بتقريب وجهات النظر بين الأطراف، بما يدعم فرص التفاهم ويحد من مخاطر التصعيد العسكري في المنطقة.

استمرار الدور الإقليمي الفاعل للقاهرة

وأضاف المتحدث السابق باسم مجلس النواب أن التحركات المصرية تعكس استمرار الدور الإقليمي الفاعل للقاهرة، باعتبارها وسيطًا يتمتع بالمصداقية والثقة لدى مختلف الأطراف، ويسعى دائمًا إلى تغليب الحلول السياسية والحوار للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

صلاح حسب الله مجلس النواب الولايات المتحدة وإيران

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