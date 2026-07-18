قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يشيد بعبقرية ميسي ويتحدث عن رونالدو وكين قبل نهائي كأس العالم
ربيع ياسين: زيزو حظه كان وحش وتصرفه مكانش غلط
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب قرب سواحل ولاية تشياباس المكسيكية
جومانا مراد: دراما الأوف سيزون تحظى بنسبة مشاهدة كبيرة ونجاح ملحوظ
الحرس الثوري يعلن إستهداف سفينة ترفع علم تايلاند في مضيق هرمز
مليون جنيه خسائر .. حريق يلتهم معرض أدوات كهربائية بالمنوفية
أبطال الفجر .. تكريم أكثر من 200 طفل يحافظون على الصلاة بالمسجد بالمنوفية
جومانا مراد: لا أتمنى سفر أبنائي إلى أمريكا وأحرص على بقائهم بالقرب مني
انفجار ناقلتي نفط واندلاع النيران فيها جنوب بمضيق هرمز
وائل أبوشوشة،: الخيانة الزوجية مصطلح اجتماعي.. والزنا توصيف قانوني
ركود رغم ثبات الأسعار.. أسعار السيارات المستعملة في مصر بتاريخ اليوم
خبيرة أسرية: الحوار مع الزوجة أولًا.. والزواج الثاني لا يجب أن يكون مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم التعوذ من العذاب أثناء الصلاة وسماع آيات الوعيد؟.. اعرف الحكم الشرعي

الصلاة
الصلاة
أحمد سعيد

يبحث عدد كبير من المصلين حكم التعوذ من العذاب عند قراءة آية فيها وعيد أثناء قيامهم بأداء الصلاة، وهل يشرع للمصلي أن يقف عند آيات الوعيد فيتعوذ بالله من النار والعذاب، كما يقف عند آيات الرحمة فيسأل الله من فضله؟ وقد بينت دار الإفتاء الحكم الشرعي في هذه المسألة الفقهية وأقوال العلماء وهو ما سوف نتعرف عليه في السطور التالية.

حكم التعوذ من العذاب عند قراءة آية فيها وعيد

وضحت دار الإفتاء حكم التعوذ من العذاب عند قراءة آية فيها وعيد أنه يُستحب للمصلي إذا مرَّ بآية فيها ذكر العذاب أو الوعيد أن يتعوذ بالله من النار والعذاب، وإذا مرَّ بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مرَّ بآية فيها تسبيح سبَّح الله.

وأكدت دار الإفتاء أنه التعوذ من العذاب عند قراءة آية فيها وعيد مستحب مطلقًا، لأن الاستعاذة من العذاب عند المرور بآية عذاب أو وعيد أثناء الصلاة قد ورد عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه قال: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ، فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ، فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ».

أدعية الرسول في الصلاة كما وردت في صحيح السنة

من أدعية الرسول في الصلاة هو دعاء الاستفتاح حيث كان يستفتح صلاته بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة بدعاء الاستفتاح ومن صيغه الواردة في السنة: 

  • اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطَايَايَ، كما بَاعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بالمَاءِ والثَّلْجِ والبَرَدِ. 
  • وَجَّهْتُ وَجْهي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ حَنِيفًا، وَما أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، إنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، لا شَرِيكَ له، وَبِذلكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لا إلَهَ إلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بذَنْبِي، فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأخْلَاقِ، لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ في يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ ليسَ إلَيْكَ، أَنَا بكَ وإلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ. 
  • كان النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- إذا افتتح الصلاةَ قال: سبحانك اللَّهُمَّ وبحَمْدِك، وتبارك اسمُك، وتعالى جَدُّك، ولا إلهَ غَيرُك. 

ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع؟

 

من أدعية الرسو في الصلاة أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع يدعو بما يأتي: 

  • اللَّهُمَّ لكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لكَ سَمْعِي وَبَصَرِي، وَمُخِّي، وَعَظْمِي وَعَصَبِي. 
  • سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنا وبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي. 

الدعاء عند الرفع من الركوع 

كان الرسول صلى الله عليه وسلم عند الرفع من الركوع يقول: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لكَ الحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأرْضِ، وَمِلْءَ ما بيْنَهُمَا وَمِلْءَ ما شِئْتَ مِن شَيءٍ بَعْدُ. 

دعاء الرسول في السجود

ومن أدعية الرسول في الصلاة إذا سجد فكان يدعو بما يأتي: 

  • سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنا وبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي. 
  • اللَّهُمَّ لكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ. 
     

الدعاء بين السجدتين وأفضل ما يقال فيه

عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- كان يقولُ من بين السَّجدتينِ: اللهمَّ اغفِرْ لي وارحَمْنِي واجْبُرْني واهْدِني وارْزُقُني. 


 أدعية الرسول بعد التشهد وقبل السلام

من أدعية الرسول في الصلاة أنه كان صلى الله عليه وسلم يدعو بين التشهد والتسليم: 

  • اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، ولَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ، فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةً مِن عِندِكَ، وارْحَمْنِي، إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَما أَخَّرْتُ، وَما أَسْرَرْتُ وَما أَعْلَنْتُ، وَما أَسْرَفْتُ، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لا إلَهَ إلَّا أَنْتَ. 
  • اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ.
حكم التعوذ من العذاب في الصلاة حكم الاستعاذة عند سماع آيات الوعيد الاستعاذة من النار أثناء الصلاة الصلاة هل يجوز للمأموم أن يستعيذ من النار ماذا يقول المصلي عند سماع آية عذاب حكم سؤال الجنة والتعوذ من النار في الصلاة المفروضة التعوذ عند آيات العذاب في الصلاة حكم الدعاء عند آيات الرحمة حكم سؤال الله عند آيات الرحمة هل يجوز التعوذ أثناء الصلاة حكم التعوذ من العذاب عند قراءة آية وعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى زيكو و والدته وزوجته

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

سعر الذهب

الجرام يخسر 1850 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

استلمته 15 كيلو وبقى 20 | فيديو الموز يثير ضجة واسعة .. ونقيب الفلاحين يكشف الحقيقة العلمية

حيوان غامض في الفيوم

حيوان غامض يثير الجدل في الفيوم والطب البيطري يكشف حقيقته.. ما القصة؟

منتخب إسبانيا

قناة مفتوحة تنقل مباراة نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا

التموين

62 مليون شخص .. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين| تفاصيل

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن المؤشرات الأولية

أحمد العوضي ومحمد إمام

الإيرادات بالأونطة.. أحمد العوضي يدخل في حرب كلامية مع محمد إمام

ترشيحاتنا

الأهلي

لاعب الأهلي يرغب في الخروج إعارة لمدة موسم

سباق "10K Race the Coast"

وزير الرياضة يطلق النسخة الثالثة من سباق "10K Race the Coast" بالساحل الشمالي

أمير هشام

أمير هشام: ملف شركة الكرة بالزمالك يؤرق أعضاء ورموز النادي.. ورسالة هامة لـ "هشام نصر"

بالصور

علامات ارتفاع السكر التي تظهر أثناء النوم

علامات ارتفاع السكر التي تظهر أثناء النوم
علامات ارتفاع السكر التي تظهر أثناء النوم
علامات ارتفاع السكر التي تظهر أثناء النوم

طريقة عمل التاكو المكسيكي الأصلي في المنزل.. وصفة سهلة بمذاق المطاعم

طريقة عمل التاكو المكسيكي
طريقة عمل التاكو المكسيكي
طريقة عمل التاكو المكسيكي

برج الحمل حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. فرصة لإثبات قدراتك

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. استمع إلى وجهات النظر المختلفة

برج الثور حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. استقرار مالي وخطوات ثابتة نحو النجاح
برج الثور حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. استقرار مالي وخطوات ثابتة نحو النجاح
برج الثور حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. استقرار مالي وخطوات ثابتة نحو النجاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد