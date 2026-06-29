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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز التعوذ من العذاب عند قراءة آية فيها وعيد في الصلاة؟.. اعرف الحكم الشرعي

الصلاة
الصلاة
أحمد سعيد

يتساءل كثيرون عن حكم التعوذ من العذاب عند قراءة آية فيها وعيد أثناء الصلاة، وهل يُشرع للمصلي أن يقف عند آيات الوعيد فيتعوذ بالله من النار والعذاب، كما يقف عند آيات الرحمة فيسأل الله من فضله؟ وقد بينت دار الإفتاء الحكم الشرعي في هذه المسألة الفقهية وأقوال العلماء وهو ما سوف نتعرف عليه في السطور التالية.

حكم التعوذ من العذاب عند قراءة آية فيها وعيد أثناء الصلاة

أكدت دار الإفتاء أنه يستحب للإنسان مطلقًا الاستعاذة من العذاب عند المرور بآية عذاب أو وعيد أثناء الصلاة. 

واستشهدت ما ورد عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه قال: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ، فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ، فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ».

أمور علمنا النبي الاستعاذة منها

 

وأشارت الإفتاء إلى أمور علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة منها :

  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ؛ يَقُولُ: «قُولُوا: اللهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ» رواه مسلم.
  • في هذا الحديث الشريف قد ظهرت العنايةُ بالدعاء بهذه الأمور؛ حيث أمرنا بها في كلِّ صلاة، وهي حقيقةٌ لِعِظَمِ الأمر فيها، وشدَّةِ البلاءِ في وقوعها؛ ولأن كلَّها أو أكثرَها أمورٌ ثمانيةٌ غيبيةٌ؛ فتكرُّرهَا على الأنفس يجعلها ملكةً لها.
  • فأوَّلُ ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتعوذ منه: فهو عذاب جهنم، وهو العذاب المترتب على الكفر بالله وعدم طاعته، وهو معلومٌ للخاصة والعامة.
  • ثم علَّمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التعوذ من عذاب القبر، أي: عقوبته، وهو متكرِّرٌ مستفيضٌ ثابت في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والإيمان به واجبٌ، وهو مذهب أهل الحقِّ خلافًا للمعتزلة، وقد اشتهرت به الأحاديث حتى كادت أن تبلغ حد التَّواتر.
  • ثم علَّمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التعوذ من المسيح الدَّجَّال، ويبين شدَّة ما في هذه الفتنة ما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن رهطٍ؛ منهم أبو الدَّهماء وأبو قتادة رضي الله عنهم قالوا كنَّا نمرُّ على هشام بن عامر رضي الله عنه نأتي عمران بن حصين رضي الله عنه فقال ذات يومٍ: إنكم لتجاوزوني إلى رجالٍ ما كانوا بأحضر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مني، ولا أعلم بحديثه مني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ»، وفي رواية: «أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ».

الدعاء بعد الصلاة

  • اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه، وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه.
  • اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ.
  • اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
  • اللهم أنت الرجاء ومنك العطاء واليك الدعاء أسألك يا جواد يا غني يا كريم أن تحفظني.
  • اللهم في الجنة أسكني وعن النار أبعد ومن رزقك الحلال أرزقني ومن العافية زدني و بمغفرتك ورحمتك يشملني يا سامع الدعاء يا واسع العطاء.
  • اللَّهمَّ اكفني بِحلالِكَ عن حرامِكَ، وأغنِني بِفَضلِكَ عَمن سواكَ.
  • اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل محمد، ياذا الجلال والإكرام، ياقاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، ياحي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.
  • اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
  • يا الله، يارب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين.
  • يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب يارب العالمين.
  • اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من الفقرِ ، وأعوذُ بك من القِلَّةِ والذِّلَّةِ ، وأعوذُ بك أن أَظْلِمَ أو أُظْلَمَ”.
  • اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ.
  • اللهم ارزقني علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كل داء وسقم.
  • اللهم وانت ربي ولك العلم ما في قلبي ارزقني نيتي من المال و البنون و تعزيز و توفيق و صراط المستقيم.
  • اللهم ارزقني رزق لم أتوقعه وخيرا لم افكر به واستجابة لدعاء اكرره دائما وهب لي ما أريد.
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