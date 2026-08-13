الفراخ البيضاء تتراجع .. وكرتونة البيض البلدي تفقد 8 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 13 أغسطس 2026 تحركات جديدة، مع ارتفاع سعر كرتونة البيض العادي، مقابل تراجع ملحوظ في أسعار البيض البلدي، كما انخفض سعر الفراخ البيضاء بقيمة جنيهين، بينما استقرت أسعار الفراخ الساسو والأمهات البيضاء.

أسعار البيض اليوم

سجلت كرتونة البيض نحو 110.23 جنيه، بارتفاع قدره 3.09 جنيه، لتصل إلى نحو 110 جنيهات.

وفي المقابل، تراجعت كرتونة البيض البلدي بقيمة 8.04 جنيه، ليصل سعرها اليوم إلى نحو 120.20 جنيه.

وبالتزامن مع تراجع سعر كرتونة البيض البلدي، انخفض سعر البيضة البلدي الواحدة بنحو 24 قرشًا، لتسجل نحو 4.89 جنيه.

واستقر سعر البيضة البيضاء الواحدة عند نحو 4.34 جنيه، كما استقر سعر البيضة الحمراء الواحدة عند نحو 4.45 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء بقيمة جنيهين، ليصل سعر الكيلو إلى نحو 56 جنيهًا.

واستقر سعر الفراخ الساسو عند نحو 82 جنيهًا للكيلو، دون تغيير.

كما استقر سعر الأمهات البيضاء عند نحو 48 جنيهًا للكيلو.

وتواصل أسعار الدواجن والبيض تحركاتها بين الارتفاع والاستقرار والانخفاض، وسط تغيرات محدودة في بعض الأصناف، بينما كان أبرز تحرك اليوم في تراجع سعر كرتونة البيض البلدي بقيمة 8 جنيهات، وانخفاض الفراخ البيضاء بقيمة جنيهين.