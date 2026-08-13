قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر أمريكي: زيارة كوشنر إلى إسرائيل قيد الدراسة.. وتقارير ترجح توجهه إلى القاهرة
طب وهندسة.. التخصصات المطلوبة لأكاديمية الشرطة 2026
تفاصيل سعر أكبر عيار ذهب الآن
بعد مؤبد طالب الشرقية.. كيف تكتشف جميع خطوط المحمول المسجلة باسمك؟
خبير: ترامب واثق من تدمير قدرة إيران العسكرية لتأمين مضيق هرمز
ارتفاع سعر الذهب اليوم 14 أغسطس 2026.. وعيار 21 يسجل زيادة جديدة
عزلة اقتصادية لم يسبق لها مثيل.. وزير الخزانة الأمريكي يهدد إيران
بعد تمرد أوروبا والكاريبي.. 6 اتحادات عربية تدعم إنفانتينو
سعر أكبر دولار في البنوك الآن
أسامة حمدي: الأنسولين ضرورة أساسية للأطفال المصابين بالنوع الأول
مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم.. مفاجأة سارة وقائمة الكليات المتاحة
علي محمود: أبو تريكة مثلي الأعلى وجمهور الأهلي اللاعب رقم واحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الفراخ البيضاء تتراجع .. وكرتونة البيض البلدي تفقد 8 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس
أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس
رانيا أيمن

شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 13 أغسطس 2026 تحركات جديدة، مع ارتفاع سعر كرتونة البيض العادي، مقابل تراجع ملحوظ في أسعار البيض البلدي، كما انخفض سعر الفراخ البيضاء بقيمة جنيهين، بينما استقرت أسعار الفراخ الساسو والأمهات البيضاء.

أسعار البيض اليوم

سجلت كرتونة البيض نحو 110.23 جنيه، بارتفاع قدره 3.09 جنيه، لتصل إلى نحو 110 جنيهات.

وفي المقابل، تراجعت كرتونة البيض البلدي بقيمة 8.04 جنيه، ليصل سعرها اليوم إلى نحو 120.20 جنيه.

وبالتزامن مع تراجع سعر كرتونة البيض البلدي، انخفض سعر البيضة البلدي الواحدة بنحو 24 قرشًا، لتسجل نحو 4.89 جنيه.

واستقر سعر البيضة البيضاء الواحدة عند نحو 4.34 جنيه، كما استقر سعر البيضة الحمراء الواحدة عند نحو 4.45 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء بقيمة جنيهين، ليصل سعر الكيلو إلى نحو 56 جنيهًا.

واستقر سعر الفراخ الساسو عند نحو 82 جنيهًا للكيلو، دون تغيير.

اسعار الدواجن اليوم

كما استقر سعر الأمهات البيضاء عند نحو 48 جنيهًا للكيلو.

وتواصل أسعار الدواجن والبيض تحركاتها بين الارتفاع والاستقرار والانخفاض، وسط تغيرات محدودة في بعض الأصناف، بينما كان أبرز تحرك اليوم في تراجع سعر كرتونة البيض البلدي بقيمة 8 جنيهات، وانخفاض الفراخ البيضاء بقيمة جنيهين.

أسعار الدواجن اليوم أسعار البيض اليوم سعر كرتونة البيض البلدي سعر كرتونة البيض سعر الفراخ البيضاء اليوم سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1800 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الجنيه الذهب

زاد 1080 جنيهًا.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

بطاقة الرقم القومي

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي 2026 أونلاين.. الخطوات والرسوم ومواعيد الاستلام

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير

بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة

بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة

خالد الغندور

رد فعل صادم من خالد الغندور على عودة أكرم توفيق للأهلي.. بتعملوها إزاي دي؟

نادي الزمالك

تفتكر ممكن يحصل؟.. خبير لوائح يلمح لمفاجأة في الزمالك بعد بيان عبد الله السعيد

جريمة

مهندس ينهي حياة زوجته وأولاده وحماته بالرصاص في 15 مايو

ترشيحاتنا

عفاف مصطفي

عفاف مصطفى تهاجم مدحت تيخا: أتبرأ من كلمة زميل

الفنان سامي الشيخ

سامي الشيخ يواصل تصوير مسلسل الأمير في الرياض

حفل أحمد سعد

عمرو سعد ودنيا وإيمي سمير غانم وحسن الرداد في حفل أحمد سعد بالساحل

فيديو

تامر فرج وزوجته

تامر فرج: المسرح بيتي.. وأستعد لمايكرودراما جديدة | فيديو

محمد رياض

محمد رياض يكشف كواليس نجاح الدورة الـ19 من مهرجان المسرح : فاقت توقعاتي | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد