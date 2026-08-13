أسعار السلع الغذائية اليوم الخميس 13 أغسطس 2026.. ارتفاع البيض والشاي والزيوت وتراجع المكرونة

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق تحركات متباينة خلال تعاملات اليوم الخميس 13 أغسطس 2026، حيث ارتفعت أسعار عدد من السلع، وفي مقدمتها البيض البلدي والشاي وزيوت الطعام، إلى جانب الفول والسكر والدقيق، بينما تراجعت أسعار المكرونة المعبأة والعدس.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار التغيرات اليومية في أسعار السلع بالأسواق، وسط تفاوت بين معدلات الارتفاع والانخفاض من صنف إلى آخر.



أسعار البيض اليوم



سجل متوسط سعر كرتونة البيض نحو 107.92 جنيه، بزيادة قدرها 6 قروش عن آخر سعر مسجل، بينما بلغ متوسط سعر البيضة البيضاء نحو 4.49 جنيه، بزيادة 11 قرشًا.

ووصل متوسط سعر البيضة الحمراء إلى نحو 4.55 جنيه، بزيادة قدرها 8 قروش.

وسجلت كرتونة البيض البلدي نحو 130.05 جنيه، بزيادة بلغت 7.43 جنيهات، لتكون أكبر زيادة مسجلة بين أسعار البيض.

وبلغ سعر البيضة البلدي الواحدة نحو 5.19 جنيه، بزيادة قدرها 19 قرشًا.



انخفاض المكرونة والعدس



وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسعار عدد من السلع الغذائية، حيث انخفض متوسط سعر المكرونة المعبأة وزن 400 جرام إلى نحو 22.57 جنيه، بتراجع قدره 5.19 جنيهات.

كما تراجع متوسط سعر العدس المعبأ إلى نحو 63.26 جنيه للكيلو، بانخفاض بلغ 4.52 جنيهات.



ارتفاع الأرز والفول والدقيق



وفي المقابل، ارتفع متوسط سعر الأرز المعبأ إلى نحو 34.78 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 5 قروش.

كما صعد سعر الفول المعبأ إلى نحو 62.83 جنيه للكيلو، بزيادة بلغت 1.22 جنيه.

وسجل الدقيق المعبأ نحو 26.94 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 90 قرشًا.

الزيوت تسجل زيادات جديدة



وشهدت أسعار زيوت الطعام ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، حيث سجل زيت عباد الشمس نحو 102.19 جنيه للتر، بزيادة بلغت 4.12 جنيهات.

ووفق تحديث آخر، بلغ سعر زيت عباد الشمس نحو 102.23 جنيه للتر، بزيادة قدرها 4.16 جنيهات.

كما ارتفع سعر زيت الذرة إلى نحو 123.03 جنيه للتر، بزيادة قدرها 5.02 جنيهات.

السكر والمكرونة ترتفع

سجل سعر السكر المعبأ نحو 36.46 جنيه للكيلو، بزيادة بلغت 1.48 جنيه.

كما ارتفع سعر المكرونة المعبأة وزن كيلو إلى نحو 28.43 جنيه، بزيادة قدرها 67 قرشًا.

وبلغ سعر المكرونة السائبة نحو 26.41 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 45 قرشًا.



تحركات أسعار البقوليات



ارتفع سعر العدس المعبأ إلى نحو 70 جنيهًا للكيلو، بزيادة بلغت 2.22 جنيه.

كما صعد سعر الفول المعبأ المجروش إلى نحو 63.76 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 2.34 جنيه.

وسجل العدس الأصفر المعبأ نحو 68.85 جنيه للكيلو، بزيادة بلغت 1.71 جنيه.



الشاي يسجل أكبر زيادة



وشهدت أسعار الشاي ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل شاي العروسة وزن 40 جرامًا نحو 11.18 جنيه للعبوة، بزيادة قدرها 16 قرشًا.

كما ارتفع سعر شاي ليبتون وزن 40 جرامًا إلى نحو 12.98 جنيه، بزيادة بلغت 15 قرشًا.

وسجل متوسط سعر الشاي نحو 248.30 جنيه للكيلو، بزيادة بلغت 10.03 جنيهات، ليكون من بين أكبر الارتفاعات المسجلة بين السلع الغذائية خلال تعاملات اليوم.

وتعكس حركة الأسعار استمرار التباين بين السلع الغذائية الأساسية، مع ارتفاع بعض الأصناف مقابل تراجع أخرى، ما يجعل متابعة تحديثات الأسعار اليومية أمرًا مهمًا للمستهلك قبل الشراء.