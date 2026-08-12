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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار السلع اليوم الأربعاء.. البيض يقفز 7 جنيهات والشاي يرتفع 10 جنيهات

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم في الأسواق
أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار السلع الغذائية تحركات جديدة في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، مع ارتفاع أسعار سلع أساسية من بينها الفول والدقيق والزيوت والسكر والعدس، بالتزامن مع تحركات في أسعار البيض، بينما سجلت بعض السلع انخفاضًا ملحوظًا.

أسعار البيض اليوم الأربعاء

سجل متوسط سعر كرتونة البيض نحو 107.92 جنيه، بزيادة قدرها 6 قروش عن آخر سعر مسجل.

وبلغ متوسط سعر البيضة البيضاء الواحدة نحو 4.49 جنيه، بزيادة قدرها 11 قرشًا.

وسجل متوسط سعر البيضة الحمراء الواحدة نحو 4.55 جنيه، بزيادة قدرها 8 قروش.

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أما كرتونة البيض البلدي، فسجلت نحو 130.05 جنيه، بزيادة بلغت 7.43 جنيهات، وهي أكبر زيادة مسجلة بين أسعار البيض.

وسجلت البيضة البلدي الواحدة نحو 5.19 جنيه، بزيادة قدرها 19 قرشًا.

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

تراجع متوسط سعر المكرونة المعبأة وزن 400 جرام إلى نحو 22.57 جنيه، بانخفاض قدره 5.19 جنيهات.

كما سجل متوسط سعر العدس المعبأ نحو 63.26 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 4.52 جنيهات.

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

ارتفع متوسط سعر الأرز المعبأ إلى نحو 34.78 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 5 قروش.

وسجل الفول المعبأ نحو 62.83 جنيه للكيلو، بزيادة بلغت 1.22 جنيه.

وارتفع سعر الدقيق المعبأ إلى نحو 26.94 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 90 قرشًا.

أسعار البقوليات

وسجل زيت عباد الشمس نحو 102.19 جنيه للتر، بزيادة بلغت 4.12 جنيهات.

كما ارتفع سعر زيت عباد الشمس وفق تحديث آخر إلى نحو 102.23 جنيه للتر، بزيادة قدرها 4.16 جنيهات.

وسجل السكر المعبأ نحو 36.46 جنيه للكيلو، بزيادة بلغت 1.48 جنيه.

أما المكرونة المعبأة وزن كيلو، فسجلت نحو 28.43 جنيه، بزيادة قدرها 67 قرشًا.

وارتفع سعر العدس المعبأ إلى نحو 70 جنيهًا للكيلو، بزيادة بلغت 2.22 جنيه.

وسجلت المكرونة السائبة نحو 26.41 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 45 قرشًا.

وارتفع الفول المعبأ المجروش إلى نحو 63.76 جنيه للكيلو، بزيادة بلغت 2.34 جنيه.

وسجل شاي العروسة وزن 40 جرامًا نحو 11.18 جنيه للعبوة، بزيادة قدرها 16 قرشًا.

كما ارتفع سعر شاي ليبتون وزن 40 جرامًا إلى نحو 12.98 جنيه، بزيادة قدرها 15 قرشًا.

البقوليات

وسجل العدس الأصفر المعبأ نحو 68.85 جنيه للكيلو، بزيادة بلغت 1.71 جنيه.

وارتفع سعر زيت الذرة إلى نحو 123.03 جنيه للتر، بزيادة قدرها 5.02 جنيهات.

كما ارتفع متوسط سعر الشاي إلى نحو 248.30 جنيه للكيلو، بزيادة بلغت 10.03 جنيهات، وهي من أكبر الزيادات المسجلة بين السلع الغذائية اليوم.

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