ارتفاع مئات الجنيهات .. تعرف على أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

واصلت أسعار الذهب في مصر تحركها داخل موجة صعود قوية منذ بداية شهر أغسطس، بعدما سجل المعدن الأصفر ارتفاعات متتالية دفعت الأسعار إلى مستويات جديدة، وسط متابعة مستمرة لتحركات الذهب محليًا وعالميًا.

ومع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، استقرت أسعار الذهب عند مستوياتها المرتفعة المسجلة في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، دون تسجيل زيادة جديدة حتى الآن.

وكان الذهب قد سجل أمس الثلاثاء ارتفاعًا مقارنة بمستويات يوم الإثنين، حيث زاد سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 68 جنيهًا، بينما ارتفع عيار 21 بنحو 59.50 جنيهًا، وسجل عيار 18 زيادة قدرها 51 جنيهًا، كما ارتفع سعر جنيه الذهب بنحو 476 جنيهًا.

ارتفاعات قوية للذهب خلال الأيام الماضية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 7177 جنيهًا اليوم الأربعاء، ليستقر عند نفس مستوى أمس الثلاثاء، بعدما كان يبلغ 7109 جنيهات يوم الإثنين، بزيادة قدرها 68 جنيهًا.

وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6279.88 جنيه اليوم، مقابل 6220.38 جنيه يوم الإثنين، بزيادة قدرها 59.50 جنيه.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 5382.75 جنيه، مقارنة مع 5331.75 جنيه يوم الإثنين، بزيادة قدرها 51 جنيهًا.

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 4186.58 جنيه، مقابل 4146.92 جنيه يوم الإثنين، بزيادة قدرها 39.66 جنيه.

وارتفع سعر أوقية الذهب إلى نحو 223229.65 جنيه، مقابل 221114.62 جنيه يوم الإثنين، بزيادة قدرها 2115.03 جنيه.

كما سجل سعر جنيه الذهب نحو 50239 جنيهًا، مقابل 49763 جنيهًا يوم الإثنين، مرتفعًا بنحو 476 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 7177 جنيهًا.

عيار 21: 6279.88 جنيه.

عيار 18: 5382.75 جنيه.

عيار 14: 4186.58 جنيه.

أوقية الذهب: 223229.65 جنيه.

الجنيه الذهب: 50239 جنيهًا.

وتشير حركة الأسعار خلال الأيام الأخيرة إلى استمرار الذهب داخل اتجاه صعودي خلال أغسطس، بينما تترقب الأسواق ما إذا كانت الأسعار ستستأنف الارتفاع خلال تعاملات اليوم أم ستحافظ على مستوياتها الحالية.