سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 11 أغسطس

شهدت أسعار الذهب في مصر، تحركات جديدة في محال الصاغة بالتزامن مع تذبذب في البورصة العالمية.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، وذلك وفقا لآخر تحديثات موقع gold price today.

أعلى وأقل سعر في الأعيرة الذهبية اليوم

سجل عيار 24 أعلى سعر بين الأعيرة الذهبية اليوم ليبلغ سعر البيع نحو 7,210 جنيه، بينما سجل سعر الشراء نحو 7,155 جنيهاً، باعتباره العيار الأكثر نقاءً والأقل تداولا في المشغولات الذهبية.

وفي المقابل، جاء عيار 14 كأقل الأعيرة تداولاً من حيث السعر المسجل للجرام، حيث بلغ سعر البيع نحو 4,205 جنيه، في حين وصل سعر الشراء إلى 4,175 جنيهاً.

أسعار الذهب في مصر

سجل سعر بيع الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا نحو 6,310 جنيه، بينما استقر سعر الشراء عند 6,260 جنيهاً.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 18 نحو 5,410 جنيه، في حين سجل سعر الشراء نحو 5,365 جنيهاً.

وصل سعر بيع الجنيه الذهب وزن 8 جرامات من عيار 21 في الأسواق المحلية إلى 50,480 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء نحو 50,080 جنيه.

سعر الأونصة بالجنيه المصري

وسجلت الأونصة محلياً نحو 224,300 جنيهاً للبيع، مقابل 222,525 جنيهاً للشراء.

سعر الأونصة عالمياً بالدولار

بلغت الأونصة في البورصات العالمية نحو 4,397.3 دولاراً.

سعر دولار الصاغة

سجل دولار الصاغة نحو 51.01 جنيه، مقارنة بنحو 50.19 جنيه في سعر الفائدة والتعاملات الرسمية بالبنوك، وهو الفارق الذي يؤثر بشكل مباشر على تسعير المشغولات الذهبية داخل السوق المحلية.