الزمالك يتفوق على البلاستيك بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول لمباراة فريق الزمالك الودية أمام البلاستيك، المقامة على ملعب نادي النادي بالعاصمة الجديدة، في إطار الاستعداد للموسم الجديد، بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، مهدي سليمان، أحمد فتوح ومحمود حمدي " الونش"ومحمد إسماعيل وعمر جابر ومحمد شحاتة و أحمد ربيع وأحمد خضري وآدم كايد وعدي الدباغ و أحمد شريف .

سيطر الزمالك على مجريات المباراة منذ البداية وفي الدقيقة الرابعة سدد آدم كايد كرة اصطدمت بدفاع البلاستيك وتحولت لركنية، وفي الدقيقة السابعة أهدر أحمد خضري فرصة لتسجيل هدف التقدم بعدما انفرد بالمرمى وسدد الكرة بجوار القائم الأيسر للمرمى.



وتوالت محاولات الزمالك للتسجيل وقابلها محاولات من جانب فريق البلاستيك لكن دون خطورة على مرمى مهدي سليمان.



وشهدت الدقيقة 25 فرصة للزمالك من عرضية عمر جابر قابلها عدي الدباغ برأسية علت عارضة مرمى البلاستيك .



وفي الدقيقة 37 سجل عدي الدباغ هدف التقدم للزمالك بعدما انفرد بالمرمى وسدد الكرة على يمين الحارس.



وتوالت محاولات الزمالك في الدقائق المتبقية للتسجيل لينتهي الشوط الأول بتقدم الأبيض بهدف دون رد.