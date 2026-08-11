قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتراف كولومبيا يفتح معركة دبلوماسية جديدة حول الجولان .. إسرائيل تستعد لتحرك دولي أوسع
الأهلي يحسم مصير أجانب الفريق .. قرار مفاجئ بشأن أشرف داري
الجيش الأمريكي : مروحية للبحرية أطلقت صاروخين على غرفة محركات سفينة فيلا نوفا بخليج عمان
توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لوزير الصحة في حادث الدواويس الأليم
النائب العام السوري : الآلاف يحاكمون من رموز نظام الأسد .. وسنتواصل مع الإنتربول
الشركة المتحدة للرياضة تعلن نقل مباراة الأهلي وبرشلونة عبر تطبيق "أون سبورت"
الهلال الأحمر يكثف دعمه لأسر ضحايا ومصابي حادث الإسماعيلية
يسري البدري : مبكر توجيه الاتهامات في حادث الإسماعيلية .. والنيابة تحقق
فتح باب التقديم في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ..رابط وشروط القبول
مد باب التقديم لمدارس أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه
مفاجأة تسبق الظهور الأول .. كيف تشاهد مباراة محمد صلاح في تركيا؟
ملك قورة تخطف الأنظار في حفل خطوبتها .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف داري يصدم الأهلي ويتمسك بالملايين

أشرف داري
أشرف داري
حمزة شعيب

وفقًا لصحيفة le360 المغربية، عقد أشرف داري اجتماعًا مع مسؤولي الأهلي مساء أمس الاثنين؛ لمناقشة موقفه ومستقبله مع الفريق، إلا أنه تمسك بالحصول على كامل مستحقاته المالية المنصوص عليها في عقده عن الموسمين المتبقيين، والتي تتجاوز قيمتها 2 مليون دولار، ورفض التنازل عنها.

وأمام تمسك المدافع المغربي بالحصول على مستحقاته كاملة، قرر مسؤولو الأهلي استطلاع رأي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، بشأن إمكانية استمرار اللاعب مع الفريق خلال الموسم المقبل.

ورحب عموتة باستمرار أشرف داري ضمن صفوف الأهلي، خاصة في ظل تحسن حالته البدنية خلال الفترة الأخيرة، وعدم تعرضه لأي إصابة، وهو ما قد يدفع النادي إلى إعادة النظر في فكرة رحيله.

وانتقل داري إلى كالمار على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن يعود إلى الأهلي، في تجربة قصيرة بالدوري السويدي.

ورغم تمسك عموتة بإمكانية استمرار اللاعب، فإن رحيل داري عن الأهلي لا يزال واردًا، لكن إتمام الأمر أصبح مرتبطًا بموقف المدافع المغربي من مستحقاته المالية.

وسيكون داري مطالبًا، وفقًا لما أوردته الصحيفة المغربية، بالتنازل عن نحو نصف مستحقاته المتبقية مع الأهلي، حتى يتمكن من إنهاء ارتباطه بالنادي والعودة إلى الوداد.

وتزداد صعوبة الموقف في ظل وجود اتفاق بين أشرف داري والوداد الرياضي بشأن عودة اللاعب إلى صفوف الفريق المغربي خلال الموسم المقبل، وهو ما يجعل مستقبله حاليًا أمام أكثر من سيناريو.

أشرف داري الأهلي الوداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري: إحباط مخطط لتهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود الجنوبية.. صور

سيف جعفر

أحمد حسن: الزمالك ملزم بسداد 10 ملايين جنيه لـ سيف جعفر

عبد الله السعيد

الزمالك يحسم جدل عبد الله السعيد .. حقيقة فسخ عقد اللاعب | خاص

محمود صلاح

الأهلي يضم محمود صلاح مقابل 40 مليون جنيه و10 ملايين امتيازات

ضحية حريق دار السلام

بالصور والأسماء.. ننشر بيانات ضحايا حريق مطعم دار السلام

ترشيحاتنا

لجين خليفة تعيد سيناريو دينا الشربيني

لجين خليفة تعيد سيناريو دينا الشربيني مع عمرو دياب.. ما القصة؟

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة.. تحذيرات وتعليمات للمصطافين من أجل سلامتهم

ازمة مذيع الجنازات

نفقة 400 جنيه.. طليقة أحمد خليل مذيع الجنازات تكشف عن أزمتها

بالصور

طلاب علمي.. الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2026

تنسيق المرحلة الثانية2026
تنسيق المرحلة الثانية2026
تنسيق المرحلة الثانية2026

ملك قورة تخطف الأنظار في حفل خطوبتها .. صور

إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها
إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها
إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها

طلاب أدبي .. قائمة كليات تنسيق المرحلة الثانية2026

كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد