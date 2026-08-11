أشرف داري يصدم الأهلي ويتمسك بالملايين

وفقًا لصحيفة le360 المغربية، عقد أشرف داري اجتماعًا مع مسؤولي الأهلي مساء أمس الاثنين؛ لمناقشة موقفه ومستقبله مع الفريق، إلا أنه تمسك بالحصول على كامل مستحقاته المالية المنصوص عليها في عقده عن الموسمين المتبقيين، والتي تتجاوز قيمتها 2 مليون دولار، ورفض التنازل عنها.

وأمام تمسك المدافع المغربي بالحصول على مستحقاته كاملة، قرر مسؤولو الأهلي استطلاع رأي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، بشأن إمكانية استمرار اللاعب مع الفريق خلال الموسم المقبل.

ورحب عموتة باستمرار أشرف داري ضمن صفوف الأهلي، خاصة في ظل تحسن حالته البدنية خلال الفترة الأخيرة، وعدم تعرضه لأي إصابة، وهو ما قد يدفع النادي إلى إعادة النظر في فكرة رحيله.

وانتقل داري إلى كالمار على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن يعود إلى الأهلي، في تجربة قصيرة بالدوري السويدي.

ورغم تمسك عموتة بإمكانية استمرار اللاعب، فإن رحيل داري عن الأهلي لا يزال واردًا، لكن إتمام الأمر أصبح مرتبطًا بموقف المدافع المغربي من مستحقاته المالية.

وسيكون داري مطالبًا، وفقًا لما أوردته الصحيفة المغربية، بالتنازل عن نحو نصف مستحقاته المتبقية مع الأهلي، حتى يتمكن من إنهاء ارتباطه بالنادي والعودة إلى الوداد.

وتزداد صعوبة الموقف في ظل وجود اتفاق بين أشرف داري والوداد الرياضي بشأن عودة اللاعب إلى صفوف الفريق المغربي خلال الموسم المقبل، وهو ما يجعل مستقبله حاليًا أمام أكثر من سيناريو.